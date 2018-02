Febrero, segundo 'chance' para reparar tus finanzas personales

CIUDAD DE MÉXICO -

Si las fiestas decembrinas y la actualización de los precios en enero te dejaron “bruja”, debes cambiar tus hábitos de consumo. De seguir gastando sin control, tendrás deudas hasta el primer trimestre del año, advierten expertos.

La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) ha señalado que en enero los precios de la canasta básica registraron incrementos de entre 15 y 30% respecto al año pasado, lo que llevará a que la “cuesta de enero” se prolongue hasta marzo.

“Sí, es posible que dure hasta marzo debido a la mala organización financiera y el mal manejo de la deuda que tienen algunas personas”, afirma Sofía Macías, experta en finanzas personales y autora del libro Pequeño cerdo capitalista.

Según una encuesta realizada por la empresa Ofertia.com.mx, plataforma móvil que agrupa promociones y descuentos de tiendas y establecimientos locales, menciona que en promedio los mexicanos destinaron 2,876 pesos para prevenir dicha cuesta. Pero aún así no les fue suficiente y 10% dijo que recurriría a su tarjeta de crédito para “llegar a fin de mes”, 7% pediría un préstamo familiar, 4% pediría un adelanto de sueldo, 3% tomaría un microcrédito y otro 3% dijo que estaba dispuesto a vender los regalos de navidad que había recibido.

“Lo que sucede estos primeros meses del año es que los excesos desajustan el presupuesto de cada persona. Aunado a esto, las marcas suben los precios de sus productos y con ello se reacomodan los gastos básicos de alimentación y servicios de las familias”, comenta Agustín Pérez, profesor de la Universidad Panamericana.

Estos fueron los principales factores que sabotearon a los mexicanos en enero, según los especialistas consultados:

1. Exceso de gastos: Comprar más de lo que necesitaban y regalar cosas caras e innecesarias, fueron actitudes que metieron a muchos en aprietos. Según la encuesta de Ofertia.com.mx, 49% de los mexicanos, considera que en enero que el gasto más asfixiante que tuvieron fue los pagos de alimentación, seguidos por el pago de créditos (30%), vivienda (10%) y regreso a clases (7%).

2. Actualización: En enero, por el efecto inflacionario, se modificaron los precios de algunos insumos y servicios básicos como el agua, luz, educación, vivienda, ropa, calzado, alimentos y salud. “Todos estos nuevos precios en cosas básicas, también representan un aumento en el gasto familiar y probablemente una descompensación. Y si las personas están pasando por una racha de deudas les será complicado reponerse los primeros meses”, menciona Pérez.

3. Modalidades de pago: En la temporada decembrina fue común ver promociones y facilidades de pago a meses sin intereses. “Lo que sucede con esas modalidades es que el pago representa un gasto continuo hasta por 12 meses, mientras que la vida útil del producto que compramos puede ser de máximo dos meses”, comenta Pérez.

4. Rebajas: Parecen maravillosas, pero pueden ser una trampa. “Si es necesario comprar algún artículo en rebaja, si eso aportaba a tu desarrollo profesional o personal. Pero si se solo se adquiere porque es barato, esa compra no es ahorro”, advierte Macías.

Según Ofertia.com.mx los mexicanos durante enero gastaron alrededor de 1,800 pesos en las rebajas de las tiendas y la mayoría (53%) consideró que las ofertas eran muy buenas aunque no siempre encontraban lo que querían.

5. Salario: En enero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el reajuste de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cuál quedó en 80.60 pesos diarios. Este aumento impactó créditos hipotecarios, multas, impuestos y trámites gubernamentales.

“Este cambio significa una carga para quienes ya tienen deudas. Por ejemplo, si están sujetos a pagos como un créditos hipotecario, claramente sus deudas aumentarán”, previene Macías.

Si fuiste afectado por esos factores, no te desesperes. Cada día es un buen momento para comenzar a organizar tus finanzas personales, dicen los especialistas:

1. Liquida tus deudas: Anota cada una de las deudas que se tengas y los intereses que generen. “Revisa tus estados de cuenta y mantente constantemente atento a cualquier cambio. Prioriza gastos y paga más del mínimo a tu tarjeta de crédito, aconseja Macías.

2. Ahorra en alimentos: “Si quieres ahorrar en alimentos puedes evitar comprar porciones pequeñas y varias veces, mejor comprar lo necesario para comer ese mismo platillo dos o tres veces”, recomienda Sofía Macías.

3. Haz equipo: Ahorrar no solo es trabajo de los adultos en el hogar o de una sola persona. “Buscar y hacer reservas es un tema familiar, como apagar la luz cuando no se utilice, no desperdiciar el agua, aprovechar toda la despensa y no tirar comida. Esto fomentará el hábito del ahorro al crear un ambiente consciente del costo de las cosas”, menciona Pérez.

4. Practica el ahorro: En caso de tener algún ingreso extraordinario en cualquiera de los doce meses del año, evita gastarlo de inmediato. “El ahorro de, por lo menos, 1% de tus ganancias mensuales se convertirá en el motor para que los siguientes meses sigas ahorrando. Incrementa poco a poco la meta a 20% de tu sueldo cada mes”, aconseja Macías.

5. Gasta con medida: La salud de tu estado financiero depende de cuáles son tus hábitos alimenticios, de salud, bienestar, transporte y servicios. “Enlista todos los gastos e ingresos que tengas, sin importar qué tan pequeños sean. Y arma un plan de gastos claro, así evitarás sorpresas y despilfarro de capital”, sugiere Pérez.