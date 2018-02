¿Es posible invertir en contra del bitcoin?

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Así como existen los inversionistas que le apuestan al éxito que ha tenido el bitcoin, hay quienes creen que la 'burbuja' de la criptomoneda va a explotar pronto y es posible sacar provecho de ello a través del mercado de derivados.

El bitcoin es una moneda virtual sujeta a alta volatilidad, de ahí su riesgo. Su valor sube o baja según la demanda que tenga. Es decir, mientras más inversionistas la compren, más aumentará su precio, explican expertos consultados. El crecimiento en pesos que tuvo el durante 2017 fue de 1,314%, al registrar un valor de 21,607 pesos en diciembre 2016 y llegar hasta los 305,549 pesos en el mismo mes del año pasado.

Lee: El bitcoin cae debajo de los 8,000 dólares y la india puede ser la culpable

Tan volátil es el valor de la criptomoneda que, en abril de 2014, cuando surgió, valía 6,032 pesos y su punto más alto fue el de diciembre pasado. El 2 de febrero de este año, su precio registró 156,173 pesos, lo que indica que en dos meses su valor cayó aproximadamente 49%, según datos de Bitso, la plataforma mexicana para invertir en esta moneda virtual.

Desde diciembre del año pasado, el mercado de derivados comenzó a fijarse en el bitcoin. Funciona a través de dos instrumentos: contratos por diferencia y futuros. Un contrato de futuro consiste en un acuerdo de voluntades para comprar o vender un bien o activo subyacente (en este caso la criptomoneda), en un fecha futura establecida de antemano y a un precio determinado en el momento de pactar el contrato.

“Por ejemplo si yo, ahorita, veo que el bitcoin está a niveles de 9,792 dólares y previamente fijé un contrato de futuros en el que esperaba que su posición fuera 1,000 puntos por debajo, lo que tengo es una ganancia del 10.21%”, explica Pablo Gil, director de Análisis de XTB, bróker online que se especializa en negociación de productos financieros.

En el mercado de futuros, los precios están basados en expectativas y tasas de interés, pero en el caso de las criptomonedas, lo que rige son solo las expectativas. Estos contratos tienen un vencimiento trimestral en marzo, junio, septiembre, diciembre, explica Gilberto Romero, director de Mercados de Capitales de Ve por Más.

Lee: Todo lo que debes daber antes de invertir en bitcoins

Para saber si apostarle al fracaso o éxito del bitcoin resulta una inversión rentable, Pablo Gil sugiere conocer cuáles son los catalizadores que pueden hacer que las criptomonedas sigan bajando de valor o que se recuperen. “Esto estará muy ligado con las decisiones regulatorias que se adopten en Europa, Estados Unidos y Asia”.

Acceder a estas inversiones no es para cualquier inversionista, pues el ticket de entrada es alto. Cada contrato de futuros sobre bitcoin en CME, un mercado de instrumentos derivados con sede en Chicago y Nueva York, se abre desde cinco bitcoins. Por lo tanto, si hicieramos un ejercico con el precio de la criptomoneda en 10,000 dólares, quiere decir que el inversionista que compra un contrato de este tipo debe tener al menos 50,000 dólares.

La cantidad total que tiene que depositar el inversionista para realizar dicha inversión depende del margen (comisión) que aplica cada bróker financiero. En el caso de CME será de 43%, es decir, que el cliente tendrá que tener 21,500 dólares (43% de 50,000, siguiendo el anterior ejemplo) adicionales. En el caso de CBOT, otro mercado de derivados, el margen es de 44%, es decir el inversionista necesita 22,000 dólares adicionales. Se necesitará entonces unos 72,000 dólares para invertir en contra del bitcoin.

Lee: Los cazadores de bitcoins y otras criptomonedas

¿Quieres más noticias como esta? Recibe los mejores tips para tu ahorro, gasto e inversión. Suscríbete

En el caso de invertir a través de contratos por diferencia, los cuales funcionan similares a los futuros pero en plataformas como XTB, se ofrece la posibilidad de comprar o vender cantidades mucho más reducidas. De acuerdo con Pablo Gil, la posición mínima sería de 0.1 lotes, lo que representa una inversión total de 1,996 dólares, con el precio de 10,000 dólares. Pero teniendo en cuenta el margen aplicado, el inversionista necesita tener 399.26 dólares adicionales para invertir. En total su ticket de entrada sería de 2,395.23 dólares.

Al contrario del bitcoin, el mercado de futuros alrededor de esta moneda virtual sí está regulado, porque opera a través de las bolsas de valores, como el mercado de granos o metales. El problema, dice Romero, es que diversos países han advertido sobre el uso de la criptomoneda, pues su valor es inestable, se presta para caer en la evasión fiscal y para el uso del crimen organizado y no tiene regulación, esto afecta a las apuestas a su favor o en contra. "Mientras no estén reguladas las criptomonedas, y en particular el bitcoin, no es un instrumento que recomendemos como inversión", dice Gilberto Romero.