El gobierno de Estados Unidos entra a su tercer día de cierre

El gobierno de Estados Unidos ha estado cerrado durante más de dos días luego de que los republicanos y demócratas no aprobaran un proyecto de ley que permitía la financiación de las operaciones gubernamentales.

La votación clave sobre el avance del proyecto se llevará a cabo al mediodía de este lunes, confirmó el senador Mitch McConnell.

Un importante colaborador demócrata dijo que rechazaron la propuesta del Partido Republicano en la noche del domingo porque los compromisos para abordar las cuestiones legislativas en cuestión no eran lo suficientemente firmes.

Así, el gobierno seguirá cerrado un tercer día.

El proyecto que van a votar al mediodía de este lunes busca mantener abierto el gobierno por tres semanas más y extiende el programa de seguro de salud para niños durante seis años, retrasando los impuestos de Obamacare. Se necesitan 60 votos para superar una obstrucción de los demócratas.

La Casa Blanca llamó el domingo a los republicanos en el Senado de Estados Unidos a cambiar las reglas de la cámara para resolver el impasse del financiamiento mientras el gobierno continuaba en cierre parcial por segundo día.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó su llamado al líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell para que invoque la llamada opción nuclear y de ese modo elimine el bloqueo de los demócratas en esa cámara.

"Es grandioso ver lo fuerte que los republicanos están peleando por nuestro ejército y la seguridad en la frontera. Los demócratas solo quieren que los inmigrantes ilegales inunden nuestra nación sin revisión. Si el estancamiento continúa, los republicanos deberían ir al 51% (opción nuclear) y votar por un presupuesto real a largo plazo", tuiteó Trump.

