Inicia la ronda 6 del TLCAN, ¿qué está en juego?

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Montreal, Canadá, es el escenario hasta el 29 de enero, para la celebración de la ronda que definirá el futuro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Se prevé que, si existe voluntad política, se puedan cerrar 10 capítulos en los que hay mayores coincidencias, con el objetivo de dar paso a contrapropuestas, análisis y avance en los temas que Estados Unidos ha puesto en la mesa, y México ha rechazado.

México ha mostrado voluntad de ser más flexible en temas en los que inicialmente consideraba inviables incluyendo revisiones periódicas del acuerdo comercial, nuevos mecanismos de solución de disputas comerciales, y aumentos en el contenido regional de las exportaciones de automóviles dentro del TLCAN, refiere un análisis de JPMorgan.

En la cuarta ronda, Estados Unidos propuso terminar cada cinco años con el TLCAN, salvo común acuerdo y revisión de los tres países (cláusula sunset). En la quinta ronda, México propuso que en vez de terminar con el acuerdo, sólo se revisar, bajo el objetivo de actualizar disposiciones a favor de la inversión y el comercio.

Lee: EU cede a una contrapropuesta mexicana para el TLCAN

Es de esperar que vengan más contrapropuestas de México, con el propósito de destrabar los temas álgidos y avanzar en términos que sean convenientes para los tres países que participan en el Tratado, consideró José Hoyos, socio de Comercio Exterior en Baker McKenzie.

Otra de las propuestas difíciles que planteó Estados Unidos es la de incrementar el contenido regional de los autos armados por los países del TLCAN, de 62.5% a 85%, del cual el 50% sea contenido estadounidense.

Al término de la quinta ronda, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo a la prensa que México trabajaba en “entender la propuesta (de reglas de origen en automotriz), claramente se generará una contrapropuesta de nuestra parte”, sentenció el funcionario.

México puede acceder a subir el contenido a nivel regional en una menor proporción, y de manera paulatina, es decir, que aumente cierto porcentaje año con año. Esto a su vez, en el mediano plazo permitiría el desarrollo de proveedores en México, y mejorar condiciones para la atracción de inversiones, consideró Harry Van Schaick, gerente editorial de Oxford Business Group.

“Proponerlo no será sencillo, porque se debe consultar con la industria nacional, y las de los tres países, buscando el mejor escenario para todos, para toda la cadena de valor, y que no salgan jugadores que ya estén participando. No es algo que pueda resolverse de manera rápida y sencilla”, comentó el socio de Baker McKenzie.

Ante esos temas y otros que Estados Unidos plantee como endurecer las reglas de origen para otros sectores como el electrónico y el textil, el escenario es que el proceso de renegociación no logre concretarse en el primer trimestre de este año como se tiene previsto, explicó Hoyos.

Lee: VW estima que hay margén para elevar contenido regional de vehículos en TLCAN

Otra propuesta polémica de Estados Unidos es la eliminación del capítulo 19, el cual establece los procedimientos de defensa ante barreras al comercio por parte de alguno de los integrantes.

México ha rechazado esta propuesta pero está abierto a “modernizar todos los mecanismos de solución de controversias previstos en el TLCAN (inversionista-Estado, Estado-Estado, así como en materia de cuotas antidumping y compensatorias, y servicios financieros) para hacerlos más ágiles, transparentes y eficaces”, refieren los objetivos de México para la renegociación del TLCAN.

Cabe destacar, que la mayoría de los capítulos nuevos, o que se actualizan en el TLCAN se basan en el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), el cual es un acuerdo de nueva generación, y que llevó cinco años de negociación para que se integrarán México, Estados Unidos y Canadá, pues este existe originalmente con Brunéi, Chile, Nueva Zelanda y Singapur.

No obstante, una de las primeras acciones del gobierno de Donald Trump fue sacar a su país del que sería el tratado de libre comercio más grande del mundo.