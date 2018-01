Canadá presenta propuestas para salvar el TLCAN

MONTREAL, Canadá (Reuters) -

Los negociadores canadienses en las conversaciones del TLCAN dieron a conocer el miércoles ideas para abordar fuertes demandas de Estados Unidos y modernizar el acuerdo de 1994, mientras el primer ministro Justin Trudeau instó a ejecutivos estadounidenses de alto nivel a respaldar el libre comercio.

La sexta y penúltima ronda de negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se instaló el martes en Montreal, mientras se agota el tiempo para que Canadá y México resuelvan grandes diferencias con Estados Unidos.

Ante el temor de los mercados financieros por el posible colapso del bloque comercial de 1.2 billones de dólares, Canadá y México dicen que están dispuestos a ser flexibles sobre las propuestas estadounidenses que inicialmente calificaron como inviables.

El jefe negociador canadiense, Steve Verheul, dijo que había tenido "una conversación constructiva" con su par de Estados Unidos tras presentar sugerencias de modificaciones a la cláusula "sunset", la polémica demanda de Washington que, según sus críticos, alejaría las inversiones.

Bajo las normas del TLCAN, al menos el 62.5% del costo neto de un automóvil o camioneta debe originarse en Estados Unidos, Canadá o México para evitar aranceles. El presidente Donald Trump quiere que el umbral se eleve a un 85%.

Canadá maneja la idea de que el contenido norteamericano en automóviles sería mayor si se tuviera en cuenta el valor del software y otros equipos de alta tecnología fabricados en el continente, dijeron tres fuentes cercanas a las negociaciones, que no quisieron identificarse dada la sensibilidad de la situación.

Verheul no dio detalles del encuentro, pero agregó que más tarde el miércoles daría a conocer formas de adecuarse a la insistencia de Washington de que se eleve el contenido automotor en los vehículos de la región.

"¿Por qué no reescribimos las reglas del TLCAN para decir 'En lugar de centrarnos en un número, concéntrense en cómo se verá el automóvil dentro de cinco, 10 o 15 años'?", dijo a periodistas Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Autopartes de Canadá.

Canadá y México dejaron claro desde el principio que rechazarían la demanda del 50 por ciento de contenido estadounidense en autos con el argumento de que no funcionaría.

El futuro del TLCAN es uno de los principales desafíos para Trudeau, que se reunió con ejecutivos de compañías como Dow Chemical Co, Blackrock, Cargill Ltd y United Parcel Service Inc. en el Foro Económico Mundial en Davos.

Trudeau dijo que la reunión trató sobre cómo asegurar que los canadienses y estadounidenses entiendan que "el intercambio entre Canadá, Estados Unidos y México ha sido tremendamente beneficioso".

Verheul dijo el martes que no tenía mucho sentido hacer una contrapropuesta formal sobre autos, lo que augura que los negociadores podrían tener dificultades para cumplir con el plazo de fines de marzo para concluir las negociaciones, pues una postura más relajada de Canadá dejaría muy poco tiempo para una discusión formal una vez que esta sea esbozada.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo este miércoles que "hay buenas posibilidades" de que las conversaciones sean exitosas.

Pero como el gobierno de Trump ha enviado tantos mensajes contradictorios sobre el TLCAN que funcionarios canadienses señalan que no dan nada por sentado.