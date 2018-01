EU reconoce presiones de calendario en la renegociación del TLCAN

DAVOS, Suiza (Expansión) -

Estados Unidos no tiene prisa por concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero sabe que no tiene todo el tiempo del mundo.

Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, afirmó este jueves en Davos que su país quiere “llegar al acuerdo adecuado antes que lograrlo en un momento preciso”, pero que será más difícil negociar cuanto más avance este año.

“Es más importante llegar al acuerdo adecuado, que lograrlo en un momento determinado”, afirmó Ross en conferencia de prensa en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. “Estamos apenas en la sexta sesión de negociación. Habrá al menos otra ronda”. No obstante, admitió que el tiempo se acaba y que el gobierno estadounidense es “muy consciente” del calendario en el año.

Ross consideró un factor relevante la elección presidencial de México en julio, la expiración de la autoridad comercial (concedida por el Congreso al presidente estadounidense) en el mismo mes, las elecciones en Canadá en mayo y las elecciones legislativas estadounidenses en noviembre. “En lo que avanza el año, el calendario se pone más complicado y obviamente será más difícil lograr algo, dadas las partes móviles del TLCAN será más y más difícil lograrlo si nos movemos muy lejos en el año”, admitió.

El funcionario defendió las sanciones comerciales impuestas a China y México.

El bilateralismo es la regla

Las participaciones Ross y Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en el Foro de Davos pretenden explicar la propuesta comercial y económica de Estados Unidos al mundo basada en “la competencia económica justa”.

Munchin y Ross mantuvieron encuentros privados a lo largo de todo el día con representantes de los gobiernos de Suiza, Portugal, Singapur, Argentina, China. Dijeron haberse reunido con José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público para hablar del TLCAN.

Trump anunció por Twitter que viene a Davos a “contarle al mundo lo grande que es América y lo bien que lo está haciendo. La economía estadounidense está en un boom y con todo lo que estoy haciendo solo se pondrá mejor… ¡Nuestro país por fin está GANANDO de nuevo!”

