Necesario nombrar a un fiscal anticorrupción para cumplir con el TLCAN

Sin los nombramientos clave en el SNA, México no podría atender los compromisos pactados en el capítulo anticorrupción si el nuevo tratado entrara en vigor.

La falta de nombramientos del Sistema Nacional Anticorrupción impediría que se implemente el capítulo anticorrupción que terminó de negociarse en la última ronda para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues México no podría cumplir con las obligaciones a las que se comprometió.

“Faltan los operadores jurídicos que le dan viabilidad a los procesos que las leyes ya contemplan”, dijo Dante Preisser, titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), entrevistado en sus oficinas.

Ese apartado, que es una de las novedades dentro de la modernización del Tratado, compromete a los tres países socios a tener políticas anticorrupción, a tener un marco normativo en la materia y a que las autoridades lo apliquen.

En el caso de México, el marco normativo está contemplado en el SNA, sin embargo falta el nombramiento de 18 magistrados del Tribunal Anticorrupción y del Fiscal General para que lo implementen.

En el capítulo anticorrupción se tipifican, entre otras cosas, los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito, obligando a las partes a establecer medidas eficaces de sanción y prevención de los mismos.

Dante Preisser dijo que México no podría dar un adecuado cumplimiento, pues no tiene a los magistrados anticorrupción, que son el último eslabón de una investigación administrativa, ni a un fiscal anticorrupción, que es el primer eslabón de una investigación de carácter penal.

La falta de esos nombramientos, sin embargo, no impidió que se lograra negociar con éxito ese capítulo, dijo Preisser. “Lo cierto es que el Tratado todavía no se aprueba, no nos obliga. Una vez aprobado y ratificado nos obliga”, advirtió.

Aclaró que deben llevarse a cabo las designaciones no solo porque no se cumpliría con el tratado, sino porque no se cumple con el marco normativo del SNA.

El funcionario participó en el equipo mexicano intersecretarial que negoció el tema a lo largo de siete rondas, el cual coordinó la Secretaría de Economía y en el que también estuvieron funcionarios de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función Pública, y de Relaciones Exteriores.

El lunes 29 de febrero concluyó la ronda seis para modernizar el TLCAN, que se llevó a cabo en la ciudad de Montreal, en Canadá, y durante la cual se terminó de negociar el tema anticorrupción.

El capítulo tiene como base lo que se negoció en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), sin embargo para el TLCAN, México propuso temas "innovadores".

“Buscamos que no solo se viera desde el punto de vista del establecimiento de conductas, incluye el tema de cumplimiento de normas (compliance) en las empresas (para que prohíban pagos de facilitación), e incluye artículos específicos sobre cómo cooperar los tres países para promover cuestiones de carácter preventivo y temas de carácter técnico y legal”, dice Preisser.

Además obliga a las partes a promover la integridad de los funcionarios públicos y proteger a los denunciantes en las investigaciones.

El capítulo no contempla sanciones ante el incumplimiento de los acuerdos por parte de alguno de los socios, sin embargo ese no es un objetivo del mismo.

“Lo que se tiene es el compromiso de que en el marco nacional de cada país se contemple y sancione esas conductas”, señaló el funcionario.