Trump dice que el desplome de Wall Street es un "gran error"

WASHINGTON (EFE) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que la abrupta caída de la Bolsa de Wall Street del lunes es "un gran error", al remarcar la fortaleza de la economía del país con las "buenas noticias" de los últimos meses.

"En los viejos tiempos, cuando se informaba de buenas noticias, el mercado financiero subía. Hoy, cuando hay buenas noticias, el mercado financiero baja", apuntó Trump en su cuenta de Twitter, en su primer comentario acerca del descenso del lunes en Wall Street, que cayó más de 1,000 puntos en la jornada y generó temores de implosión bursátil.

"¡Gran error, y tenemos tantas buenas (grandes) noticias sobre la economía!", agregó el mandatario.

In the “old days,” when good news was reported, the Stock Market would go up. Today, when good news is reported, the Stock Market goes down. Big mistake, and we have so much good (great) news about the economy!