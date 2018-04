El peso mexicano cae a su peor nivel en 4 semanas frente al dólar

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El peso mexicano cae este viernes a su nivel más débil en cuatro semanas e hila dos días de pérdidas debido a un avance global del dólar, una mayor demanda de billetes verdes en el mercado. Este ajuste sucede horas antes de que México tenga su primer debate entre los candidatos a la presidencia.

La divisa estadounidense rompió este viernes la barrera de los 18.50 pesos en el mercado al mayoreo, un límite técnico considerado clave y que activó las órdenes para vender pesos, de acuerdo con operadores citados por Reuters.

Actualmente, el dólar se vende en 18.6073 pesos, lo que significa una depreciación para la moneda nacional de 0.83% en comparación con el cierre oficial previo, según datos de Bloomberg y el Banco de México (Banxico).

En bancos y casas de cambio, el billete verde sube 15 centavos a 18.80 pesos a la venta, y a la compra se ubica en 18 pesos, según la cotización de Citibanamex.

El índice dólar, que mide el desempeño de esta divisa frente a una cesta de las principales monedas del mundo, sube 0.63% a 1,132.97 puntos, según datos de Bloomberg.

El sentimiento en el mercado cambiario ha cambiado de alcista a bajista para el peso, dijeron operadores en Nueva York a Bloomberg.

"Existe una toma de utilidades antes del primer debate presidencial (...) el mercado podría estar más cauteloso antes de ese evento", dijo a Reuters Juan Carlos Alderete, estratega cambiario de Banorte.

"Podría ser que el mercado esté ya enfocándose un poco más hacia la carrera presidencial que el tema de la renegociación del TLCAN", agregó.

Este domingo 22 de abril, los cinco candidatos a la presidencia de México sostendrán el primer debate de tres, con Andrés Manuel López Obrador liderando las encuestas y en medio de diferencias por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

"Dicho movimiento del tipo de cambio va de la mano con (...) el tema electoral en México, con el primer debate entre los candidatos a la presidencia para este domingo 22 de abril", indicó este viernes Santander en un reporte.

La publicación de nuevas encuestas podría incrementarse la volatilidad en el mercado y generar una depreciación del peso, indicó la directora de Análisis Económico-Financiero de Banco BASE, Gabriela Siller, en un reporte divulgado al cierre de la sesión del jueves.

"Es probable que el tipo de cambio ya haya comenzado a reflejar la incertidumbre relacionada con las elecciones presidenciales de México, por lo que en las próximas semanas no se descarta un incremento de la volatilidad cambiaria y una depreciación del peso con la publicación de nuevas encuestas", explicó Siller.

El mercado también estará atento a la segunda reunión de los líderes de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en Washington, luego que en el primero Canadá destacara avances en el polémico tema de reglas de origen en la fabricación de autos. Aunque esta noticia fue ignorada por el mercado cambiario pues los participantes esperan la conclusión de la renegociación.

Otro factor que juega en contra del peso es el fortalecimiento global del dólar tras una caída de los precios del petróleo por un tuit de Donald Trump divulgado esta mañana en la que crítica que los precios del crudo sean muy altos.

"Es importante agregar que los comentarios de Trump resultan irracionales desde el punto de vista económico, pues los recortes a la producción petrolera de la OPEP han aligerado la carga fiscal de esos países y a su vez, ha permitido que Estados Unidos gane participación de mercado en la producción global de crudo", dijo Siller.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted!