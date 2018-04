Los aranceles de China a EU cambian el rumbo de barcos llenos de sorgo

CHICAGO (Reuters) -

Varios barcos que transportaban cargamentos de sorgo desde Estados Unidos a China cambiaron de rumbo luego de que Beijing aplicó elevados depósitos antidumping a las importaciones del grano estadounidense, dijeron fuentes del sector y mostró un análisis de Reuters de datos navieros.

El sorgo se usa como comida para ciertos animales y representa una pequeña parte de los miles de millones de dólares en exportaciones que están en riesgo en la disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo, un conflicto que amenaza con afectar el flujo de envíos que van desde el acero a los electrónicos.

Los problemas sufridos por los proveedores de la cadena de suministros del sorgo en el Pacífico, el Atlántico e India subrayan lo rápido que las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China pueden golpear al sector agrícola a nivel global, que se está recuperando de los bajos precios de las materias primas en medio de un exceso de suministros.

Veinte barcos que transportan más de 1.2 millones de toneladas de sorgo estadounidense se encuentran en el mar, según datos del Servicio Federal de Inspección de Granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés).

De la flota, con un valor de más de 216 millones de dólares, al menos cinco barcos cambiaron de rumbo a las pocas horas de que China anunció cobros a las importaciones de sorgo de Estados Unidos, mostraron datos navieros de Reuters.

Los cinco envíos, todos con destino a China cuando fueron cargados en los terminales de Cargill Inc o Archer Daniels Midland Co en la costa de Texas en el Golfo de México, enfrentarían el pago de elevados depósitos sobre su valor, por lo que no sería rentable entregar las granos.

Beijing, que está investigando las importaciones de Estados Unidos por daños a su industria doméstica, anunció el martes que los encargados de los granos deberán pagar un depósito de un 178.6% del valor de los envíos.

En un comunicado enviado el jueves a Reuters, Cargill confirmó que es el exportador. La compañía rehusó confirmar la carga de los barcos, su destino final, tonelaje o nombre de los clientes. La empresa tampoco confirmó el motivo de la detención de los barcos, o si han sido redirigidos, pero dijo que no tiene ninguna responsabilidad por los costos adicionales que podrían resultar.

Por el momento, al menos, dos de los mayores comerciantes de granos del mundo están entre los que están sintiendo el impacto de la más reciente disputa comercial con China, incluso si es un tema de corto plazo, dijo Bill Densmore, director senior de calificaciones corporativos de Fitch Ratings.