Peña ve un TLCAN 2.0 pronto, pero Trump sugiere otra condición

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Los presidentes de México y Estados Unidos hablaron este lunes del TLCAN por separado y con perspectivas diferentes.

Mientras el mexicano Enrique Pena Nieto afirmó, desde Alemania, que espera que pronto se llegue a un acuerdo sobre una versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el estadounidense Donald Trump sugirió condicionarlo a que su socio comercial del sur detenga el paso de indocumentados a Estados Unidos.

En declaraciones dadas en una feria de comercio en la ciudad alemana de Hanóver, Peña Nieto dijo que cree que las diferencias entre las partes podrían superarse para actualizar un acuerdo firmado hace 24 años, según un reporte de la agencia Reuters.

Más tarde, Trump usó Twitter para decir que México debe detener la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, y añadió que esto se puede convertir en una condición para el nuevo TLCAN.

Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast.