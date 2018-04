Si se cancela aeropuerto, el impacto en pensiones sería mínimo, dice la Amafore

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

El dinero de los trabajadores mexicanos que las Afores invirtieron en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) está protegido, por lo que la cancelación del proyecto tendría un impacto mínimo en su pensión, afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), Carlos Noriega Curtis.

Para Noriega el mantener la participación en esa obra "es la oportunidad de invertir profesionalmente su ahorro y lograr los mejores rendimientos".

El dirigente de Amafore mandó un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores respecto al tema, ante el planteamiento de cancelar el proyecto actual por parte del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en caso de que gane la Presidencia.

"Existen cláusulas de protección para un escenario de esa naturaleza, no es un tema que no haya sido anticipado, está atendido y los recursos de los trabajadores están seguros... No te diría que (no pasaría) nada, pero no es un tema realmente significativo", aseguró.

Cuatro Afores participaron en la oferta del instrumento finanaciero Fibra E para financiar el NAIM, que fue por un total de 30,000 millones de pesos, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Esas Afores fueron Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI-Banorte e inviertieron 13,500 millones de pesos, el 45% de la oferta global. Del universo total de activos gestionados por las cuatro administradoras, la cifra invertida representa el 0.9% de sus activos.

El representante de las administradoras de fondos para el retiro (Afores) explicó que los fondos de pensiones, por su naturaleza de ahorro de largo plazo, son los mecanismos idóneos para el financiamiento de infraestructura, programas de vivienda y de energía.

"Las Afores van a continuar cumpliendo esa labor social que no hace otro intermediario financiero y que la respuesta siempre ha sido un tema de diversificación", adelantó Noriega Curtis.

Agregó que una buena diversificación de los portafolios de inversión de las Afores garantiza el resultado para los trabajadores, además que "los detalles de los acuerdos o contratos específicos de este proyecto le dan protección a los inversionistas, de manera que este no es un tema".

Resaltó que las Afores tienen esquemas para la toma de decisiones muy sólidos, cuentan con Comités de Inversiones y de Riesgos, con un Contralor Normativo y un esquema de regulación monitoreado y revisado por las autoridades.

Noriega Curtis destacó que el rendimiento el año pasado "fue excepcionalmente alto, a pesar de todo lo que se está mencionando".