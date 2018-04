El pleito comercial paraliza las importaciones chinas de soya de EU

SINGAPUR/BEIJING (Reuters) -

Las compras chinas de soya de Estados Unidos se han estancado, dijeron este miércoles fuentes comerciales y del sector agrícola, por el temor a que Beijing imponga nuevas medidas para frenar las importaciones de granos estadounidenses luego de una sanción antidumping la semana pasada contra el sorgo.

Los compradores de China, que adquieren el 60% de la soya que se comercializa en el mundo, no han firmado nuevos contratos para adquirir soya estadounidense en las últimas dos semanas, según una revisión de Reuters de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus iniciales en inglés).

En juego están 3 millones de toneladas de soya, cuyo valor se estima en unos 1,300 millones de dólares, para las que hay operaciones concertadas pero que no han salido de los puertos de Estados Unidos, según intermediarios.

El poroto de soya, que se procesa para producir aceite de cocina y harina de soya, fue la mayor exportación agrícola de Estados Unidos a China el año pasado por un valor de 12,300 millones de dólares, según el USDA.

Varios barcos que llevaban sorgo estadounidense con destino a China cambiaron de rumbo desde que el gobierno chino impuso fuertes aranceles antidumping a las importaciones de Estados Unidos, en medio de crecientes tensiones comerciales entre las dos principales economías del mundo.

"Después de la medida de China sobre el sorgo estadounidense, nadie está dispuesto a correr el riesgo de importar porotos (de soya)", dijo un comercializador de una firma internacional en Singapur que posee plantas de procesamiento de soya en China.

"Como resultado, el diferencial entre los precios brasileños y estadounidenses ha subido a un nivel que no hemos visto en los últimos años", dijo la fuente, que no quiso ser identificada porque no estaba autorizada para hablar con los medios.

El martes, datos de aduanas chinas mostraron que las importaciones de soya de Estados Unidos cayeron un 27% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que las compras a Brasil se incrementaron un tercio.

"Nosotros estamos comprando soja brasileña, canadiense, y algo de Argentina", dijo una persona relacionada con la compra de soja en un procesador grande de China, sin autorización para hablar con los medios.

Y agregó que los procesadores de la oleaginosa están siguiendo de cerca las conversaciones que la semana próxima sostendrían los gobiernos chino y estadounidense que podrían decidir que aranceles se aplicarán.

Por otra parte, la caída de las exportaciones de soya estadounidense a China se debe también parcialmente a factores estacionales. La soya recién cosechada en Sudamérica suele dominar el comercio mundial en el primer semestre del año, y la estadounidense lo hace a partir de septiembre.

Los precios del poroto de soya brasileña están subiendo pese a que el USDA proyecta una cosecha récord de 115 millones de toneladas este año.

La soja brasileña se comercializada a 467 dólares la tonelada -incluidos costos y flete- para envío a China en junio y julio, en comparación a los 435 dólares de los embarques estadounidenses. El diferencial entre ambos precios suele estar en unos 10 dólares.