El 'dream team' de Trump llega a China para evitar una guerra comercial

BEIJING (AFP) -

Estados Unidos y China iniciaron este jueves negociaciones para evitar una guerra comercial entre las dos mayores economías mundiales, aunque sus responsables quisieron rebajar las expectativas de llegar a un acuerdo definitivo.

El presidente estadounidense Donald Trump, que lleva meses denunciando el enorme déficit en las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, que califica de "desleales", delegó a su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para las conversaciones.

La delegación estadounidense, que llegó este jueves a la capital china, está formada por los principales responsables de la política comercial del país, incluyendo el secretario de Comercio Wilbur Ross, al representante de Comercio Internacional, Robert Lighthizer, y al consejero económico de la Casa Blanca Larry Kudlow.

Estados Unidos amenaza a China con imponer aranceles a productos chinos importados por valor de 50,000 millones de dólares, una medida que podría ser efectiva a partir del 22 de mayo.

Lee: ¿Una guerra comercial? La duda de los inversionistas en NY

Los contactos entre ambos empezarán este jueves en la residencia oficial Diaoyutai, en Beijing, y seguirán el viernes, indicó la embajada estadounidense en la capital china.

China está representada por el viceprimer ministro Liu He, cercano al presidente Xi Jinping y máximo responsable de la política económica del gigante asiático.

Estados Unidos pide reducir en 100,000 millones de dólares el déficit en las relaciones comerciales con China, que en 2017 representaron un total de 375,000 millones de dólares, y espera obtener además una mayor apertura del mercado chino a sus productos.

Washington también quiere reforzar la protección de su propiedad intelectual y critica las transferencias de tecnología "forzadas" que China impone a las compañías extranjeras que trabajan en el país.

Ambas partes quisieron sin embargo rebajar las expectativas de que las negociaciones logren un gran acuerdo.

"Es una etapa constructiva, a condición de que Estados Unidos sea sincero (...) pero teniendo en cuenta la complejidad de las economías de ambos países no es realista pensar resolver todos los contenciosos con esta negociación", dijo el miércoles el portavoz de la diplomacia china, Hua Chunying.

Por su parte, antes de viajar a China, Robert Lighthizer aseguró que no era muy "optimista" porque las negociaciones son "un gran desafío".

"¡Nuestro gran equipo financiero está en China intentando negociar un campo de juego justo para el comercio!", escribió el presidente estadounidense Donald Trump en Twitter.

Our great financial team is in China trying to negotiate a level playing field on trade! I look forward to being with President Xi in the not too distant future. We will always have a good (great) relationship!