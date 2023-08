Un nuevo ciclo escolar está por comenzar , y con él viene una serie de gastos, los cuales aumentan si tu hijo o tus hijos acudirán a una escuela privada.

Si elegiste una institución particular para la educación de tus hijos, es importante que sepas los cobros que te pueden hacer y cuáles no. En la Guía de regreso a clases 2023, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) te brinda información sobre las cosas a las que no te pueden obligar las escuelas privadas.