México incluye dos productos en su “lista negra” y tensa la relación comercial con EU previo al T-MEC

El puerco de EU, en la mira

En diciembre del año pasado, la autoridad comercial de México inició una investigación antidumping y antisubvenciones sobre las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de Estados Unidos. La solicitud fue presentada por cinco empresas mexicanas del sector porcícola, entre ellas Alimentos Kowi, Alimentos Soles, Comercializadora Porcícola Mexicana, Proteína Animal y Sonora Agropecuaria.

Los productores señalaron un aumento constante de las importaciones acompañado de precios a la baja, con efectos directos sobre la rentabilidad, los ingresos y los indicadores financieros de la producción nacional. El procedimiento considera como periodo investigado el año 2024 y como periodo de análisis de daño el lapso de 2022 a 2024.

Los cortes bajo investigación incluyen pierna y espaldilla de cerdo, con o sin hueso, frescos, refrigerados o congelados, productos clave tanto para el consumo directo como para la industria de procesamiento cárnico.

Las importaciones mexicanas de carne de cerdo desde Estados Unidos representan 83% del total. La carne de cerdo y sus productos constituyen la segunda venta principal de ese país. Para los productores estadounidenses, México resulta un mercado crucial, por lo que su posición frente a la revisión del T-MEC, cuyo destino se definirá el 1 de julio de este año, es que el acuerdo se conserve.

México compra 9% de toda la carne de cerdo y 50% de los jamones producidos en Estados Unidos. El mercado mexicano funciona como respaldo cuando China reduce sus compras de carne de cerdo estadounidense, como ocurrió en 2025, según el Consejo Nacional de Productores de Carne de Cerdo.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas considera que la investigación antidumping ocurre en un contexto de alta dependencia de importaciones, pero las decisiones de política comercial deben contemplar la magnitud del impacto en el abasto interno y en los precios al consumidor. Y que el reto de México consiste en reducir la dependencia externa mediante el fortalecimiento de la producción nacional, sin provocar disrupciones en un mercado altamente integrado con Estados Unidos.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, señaló que el país importa 47% del consumo total de carne de cerdo, pero con trabajo coordinado, México puede producir más y generar las 1.4 millones de toneladas necesarias para alcanzar la autosuficiencia plena en esta carne.

La manzana de la discordia

En el caso de la manzana, la solicitud fue presentada por la Unión Agrícola Regional de Fruticultores de Chihuahua. Los productores argumentaron que las importaciones estadounidenses registraron una tendencia creciente acompañada de una caída sostenida en los precios, niveles que no cubren los costos de producción de la manzana mexicana y presionan al mercado interno.

La investigación abarca el periodo del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025, mientras que el daño se evaluará con información que va desde abril de 2022. El producto investigado comprende todas las variedades de manzana fresca, sin distinción de color, tamaño o sabor.

En las manzanas frescas, la tensión se concentra en las orgánicas. En 2022, Estados Unidos vendió 69.3 millones de dólares de estas a México. Para 2024, la cifra subió a 126.7 millones de dólares, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La Secretaría de Economía revisó bases de datos aduaneras, estadísticas de la balanza comercial y referencias de precios en Estados Unidos. Con esa información, calculó precios promedio de exportación y los comparó con referencias de costos de producción y precios internos, con el fin de determinar si existieron márgenes de discriminación superiores al nivel mínimo permitido.

No es la primera vez que México inicia una investigación antidumping por las manzanas. En 2014, la Secretaría de Economía abrió un procedimiento también a petición de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores, pero en 2016 cerró el caso tras determinar la inexistencia de prácticas desleales.

En esta ocasión, tanto en carne de cerdo como en manzanas, la Secretaría de Economía señaló que estos productos se beneficiaron de exenciones arancelarias vinculadas a medidas de apoyo al consumo básico, con vigencia hasta finales de 2025 y posibles extensiones condicionadas a contratos previos.

En ambos casos, la dependencia concluyó que existen elementos suficientes para abrir los procedimientos administrativos. Aunque no se imponen medidas inmediatas, los procesos pueden derivar en cuotas compensatorias si se confirman las prácticas desleales y el daño a la producción nacional.

México llega a la antesala de la revisión del T-MEC con dos expedientes abiertos contra Estados Unidos en el frente agroalimentario. Las investigaciones sobre carne de cerdo y manzanas colocan en la mesa temas sensibles para ambos países, en un momento en el que el tratado enfrenta su primer examen formal.