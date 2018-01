Créditos personales, vía de financiamiento de las emprendedoras

El estudio Needs Assessment, de la Cherie Blair Foundation for Women, revela que las mujeres prefieren endeudarse ellas mismas, antes que solicitar un crédito para su negocio.

En México, 70% de las emprendedoras en etapas tempranas han buscado financiamiento para crecer sus negocios. Pero no se acercan a solicitarlo a inversionistas ángeles o a fondos de capital privado, la forma más común de obtener ese capital es a través de tarjetas de crédito personales, según el estudio Needs Assessment, realizado por la organización Value for Women para Cherie Blair Foundation for Women.

“Las mujeres simplemente se endeudan ellas mismas, sin buscar productos financieros específicos para empresas, lo cual es contraproducente porque las tasas de interés son más altas”, explica Pilar Marroquín, gerente de proyecto del programa de capacitación para emprendedoras Road to Growth México, impulsado por la Cherie Blair Foundation For Women.

Liliana Garzón, directora general de la empresa de mantenimiento y remodelación de inmuebles Tent Colors, financió una etapa de su emprendimiento con un crédito personal. En 2010 comenzó a buscar un crédito para pequeñas y medianas empresas (pymes), sin embargo, los bancos le negaron el crédito para su negocio porque contaban con poca experiencia empresarial.

“Exploré créditos para pymes, pero no me lo dieron porque faltaba un aval o no tenía la solvencia que se necesitaba”, cuenta la emprendedora, quien fundó la empresa en 2010 junto a su socio Israel Tejada. “Así que fue más fácil que me dieran un crédito personal, que tenía una tasa de interés de 47%, mientras que la de los instrumentos para pymes era de 16%”.

El reporte, basado en encuestas y discusiones de grupos focales, revela que dos de las principales razones por las que las mujeres no se acercan a instituciones financieras formales a solicitar un crédito para su negocio es porque falta un producto adecuado y por las altas tasas de interés.

“Las emprendedoras representan una oportunidad interesante para las instituciones financieras que, así como los programas gubernamentales, les hace mucha falta tener productos específicos para mujeres”, agrega Marroquín, responsable de Road to Growth México, programa al que aplicaron 2,000 candidatas y 500 fueron seleccionadas para recibir capacitación sobre cómo hacer crecer sus negocios de manera sustentable.

La iniciativa de la Cherie Blair Foundation For Women ofrece mentoría y acompañamiento para acercar a las emprendedoras con inversionistas potenciales y consejeros de negocio. Además, 100 serán seleccionadas para para cursar una segunda etapa con un taller intensivo.

“La meta final es empoderar a las emprendedoras, disminuir un poco la brecha de género en este ecosistema emprendedor que está dominado por hombres, desde los emprendedores hasta los inversionistas”, concluye la gerente de proyecto. “Lo vamos a lograr a través de capacitación en finanzas y procesos, así como mejores conexiones para que ellas estén más seguras de sí mismas”, agrega.