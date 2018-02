Someone Somewhere y Blooders ganan los Creator Awards México

CIUDAD DE MÉXICO -

Antonio Nuño, director general de Someone Somewhere, empresa social que empodera a artesanos mexicanos, y César Esquivel, CEO de Blooders, plataforma digital para la donación de sangre, fueron los ganadores de la primera edición del Creator Awards, que repartió apoyos económicos por un monto superior a los 10 millones de pesos.

Miguel McKelvey, confundador de WeWork, fue el responsable de nombrar a los ganadores, entre los que también estuvieron los seis finalistas de la categoría Incubate, las cuales recibieron un apoyo económico por 335,000 pesos cada una.

Los Creator Awards son una iniciativa de WeWork para los países donde opera. Es la primera edición en México y en América Latina. Su objetivo es apoyar a las empresas con ideas de impacto social, que cuentan con recursos para llevarlas a cabo, comenta Carol Pérez, directora de Relaciones Públicas en América Latina.

Lee: WeWork amplía su presencia en México y llegará a Guadalajara y Monterrey.

Someone Somewhere, empresa que fue finalista de Emprendedores del Año 2017 de Expansión, ganó 6.7 millones de pesos al imponerse en la categoría Scale a Alejandro Souza, fundador de Pixza, empresa social que ofrece una pizza de maíz azul y emplea a jóvenes en situación de calle, y a Antonio Purón, creador de Tak Tak Tak by Inoma, que promueve la educación en niños mediante videojuegos.

Someone Somewhere nació hace seis años, después de que Nuño. Con el apoyo de 200 artesanos de Puebla, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México, así como un equipo de ingenieros y diseñadores, elabora playeras, gorras y mochilas, que venden en su tienda online y puntos de venta físicos.

La compañía ha levantado 12 millones de pesos de los fondos Promotora Social México, GBM y Unreasonable Capital, comparte Nuño. El premio se usará para continuar la expansión en México y Estados Unidos, donde planea abrir este año una tienda en línea y puntos de venta físicos. En estos se podrá conocer cómo viven los artesanos mediante el uso de gafas de realidad virtual, comentó el ingeniero industrial.

Por su parte, Blooders obtuvo 3.4 millones de pesos al ganar en la categoría Launch, en la que también participaron HolaCode, un bootcamp de cursos de programación y Ecoplaso, que recicla desechos orgánicos para generar hilos que venden a empresas del sector del calzado y textil.

Te interesa: Blooders, un app que acelera la donación de sangre en México

“Conectamos a los bancos de sangre con los hospitales a los que distribuyen los hemocomponentes, y de esas transacciones cobramos un porcentaje. Nuestra labor es que la gente done sangre y para ello vamos a las empresas, colegios y universidades para hacer pláticas de concientización, y se agendan las citas para donar”, explica Esquivel, quien creó la plataforma en 2015 junto con su hermano Javier, ingeniero en Tecnologías Computacionales

El servicio se ofrece en Monterrey. Esquivel, quien es ingeniero biomédico, comenta que trabajan con 20 hospitales, dos bancos de sangre y tienen más de 16,000 registros de donación en la plataforma. El emprendedor asegura que uno de los bancos con los que trabajan pasó de 30 a 150 donaciones en cuatro meses. El dinero del premio será usado para consolidar su servicio en la ciudad regiomontana y expandirse hacia la Ciudad de México y una más de la región sur.

Recomendamos: 5 formas de armar tu negocio como el de un emprendedor social

Inicia el día bien informado Recibe todas las mañanas las noticias más importantes para empezar tu día. Suscríbete

Los CEO de Someone SomeWhere, Blooders y Tak Tak Tak by Inoma, ganadora de la Votación en Vivo, que se realizó a través de las redes sociales, participarán en la gran final del Creator Awards, en Nueva York, donde se otorgará un premio de un millón de dólares.

Los ganadores y finalistas de la edición mexicana recibirán además oficinas en los espacios de WeWork, donde podrán relacionarse con la red de contactos de la firma de coworking.