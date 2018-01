Apple y Amazon se expanden en EU, ¿Trump tiene algo que ver con esto?

NUEVA YORK, Estados Unidos (CNN) -

Dos de las compañías tecnológicas más grandes tienen al mundo a la expectativa sobre sus posibles nuevas sedes en Estados Unidos.

Más trabajos. Gran gasto. Grandes titulares. Pero hay más que eso.

Este miércoles, Apple se comprometió a crear 20,000 empleos e invertir 30,000 millones de dólares en instalaciones en Estados Unidos durante los próximos cinco años. Como parte de esa inversión, Apple planea construir un nuevo campus en el país y su ubicación se anunciará más adelante este año.

Amazon siguió la misma línea este jueves al revelar una lista no tan corta de 20 ciudades que está considerando para una segunda sede, todas menos una en Estados Unidos. Se espera que la sede cree 50,000 empleos para una ciudad con suerte.

Los anuncios destacan el rápido crecimiento de las dos compañías, así como la necesidad de abordar las responsabilidades políticas y de relaciones públicas que enfrentan debido a ese crecimiento.

Apple y Amazon, como otros en la industria de la tecnología, están lidiando con el riesgo de la indignación populista de los políticos de izquierda y derecha.

Para Apple, todo se reduce a la pregunta de los 250,000 millones de dólares. La compañía tiene más de un cuarto billón de dólares en el extranjero. Ahora, después de la ley fiscal recientemente promulgada, Apple puede regresar ese dinero a Estados Unidos a una tasa impositiva más baja.

Se espera que gran parte de ese dinero regrese a los accionistas de Apple en forma de recompras de acciones y dividendos. Pero la compañía enfrenta presión política para reinvertir una cantidad significativa en los trabajadores de Estados Unidos y la economía.

"Es difícil para Apple devolver dinero a los accionistas y no enfrentar la presión de invertir también en la manufactura, la creación de empleo y los salarios de los empleados en Estados Unidos", dice Neil Cybart, un analista de Apple que dirige Above Avalon.

En la campaña electoral, el presidente Trump dijo que quería que Apple "construyera sus malditas computadoras y cosas en este país".

Si bien Apple siempre ha confiado en los trabajadores y la tecnología estadounidenses, ahora intenta ser aún más abierto al respecto.

Apple habló sobre sus planes este miércoles para invertir en el nuevo campus especializado en la atención al cliente. Esto será adicional a los campus en Austin y Cupertino, California, cada uno de los cuales tiene miles de empleados.

Apple también planea invertir 5,000 millones de dólares en un fondo de fabricación y 10,000 mdd en centros de datos en todo el país. Para culminar esa inversión, el CEO de Apple, Tim Cook, tuiteó una imagen de sí mismo iniciando un nuevo centro de datos en Reno, junto con el alcalde de la ciudad y el gobernador de Nevada.

Breaking ground in Reno today with @GovSandoval & @MayorSchieve as part of our data center expansion plan, one of many Apple initiatives which will contribute $350 billion to the U.S. economy and create 20,000 new jobs over the next 5 years.