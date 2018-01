Trump aplaude la repatriación de capitales anunciada por Apple

WASHINGTON (EFE) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la repatriación de capitales que anunció Apple el miércoles como parte de un plan para inyectar 350,000 millones de dólares a la economía estadounidense en los próximos cinco años.

"Prometí que mis políticas permitirían a compañías como Apple traer grandes cantidades de dinero de vuelta a los Estados Unidos Es genial ver a Apple hacerlo como resultado de los recortes de impuestos", dijo Trump en un mensaje en Twitter.

I promised that my policies would allow companies like Apple to bring massive amounts of money back to the United States. Great to see Apple follow through as a result of TAX CUTS. Huge win for American workers and the USA! https://t.co/OwXVUyLOb1