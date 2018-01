'Vuela' el ejecutivo más importante de Twitter

NUEVA YORK -

El hombre que se podría decir que es el ejecutivo más importante de Twitter se va. Y no, no es Jack Dorsey.

Anthony Noto, director de operaciones de Twitter, renunció para asumir el cargo de gerente general de SoFi, una empresa de tecnología financiera, anunciaron ambas compañías este martes.

Recomendamos: Twitter informará a 677,775 personas que interactuaron con trolls rusos.

Noto se unirá oficialmente a SoFi el 1 de marzo.

La partida ejerce una mayor presión sobre Dorsey, CEO y cofundador de Twitter, mientras empuja para dar un giro en la firma mientras se desempeña también como CEO de Square, la compañía de pagos que él fundó.

"Estoy realmente triste de que @anthonynoto nos deje, pero estoy feliz por él y realmente orgulloso de todo lo que ha logrado en Twitter", dijo Dorsey en un tuit. "Ha sido amigo, socio y mentor durante años".

I’m really sad to see @anthonynoto leave us, but I’m happy for him and really proud of everything he’s accomplished at Twitter. He’s been a friend, partner, and mentor to me for years. He always has my support and gratitude. Thank you Anthony! We love you. https://t.co/wdI0rJqIck