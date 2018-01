AT&T pide al Congreso de EU una ley de neutralidad de la red

NUEVA YORK (CNNMoney) -

AT&T solicitó al Congreso de Estados Unidos que resuelva el debate sobre la libertad en Internet al aprobar una ley federal de neutralidad de la red.

En un anuncio de página completa que aparece en varios periódicos de Estados Unidos este miércoles, el presidente ejecutivo de AT&T, Randall Stephenson, dijo que su compañía sufrió un latigazo regulatorio. Varias administraciones presidenciales y agencias gubernamentales han seguido políticas de internet muy diferentes en la última década.

AT&T quiere claridad.

"Es hora de que el Congreso termine el debate de una vez por todas, al redactar nuevas leyes que dirijan el internet y protejan a los consumidores", escribió Stephenson.

Él quiere que el Congreso establezca una "Carta de Derechos de Internet" que garantice la neutralidad de la red, una Internet abierta y protección de privacidad para los clientes. Stephenson dijo que la ley debería aplicarse por igual a todas las compañías de internet.

Las compañías de banda ancha de EU, incluidas AT&T, Comcast, Verizon y Spectrum, se han opuesto en gran medida a los intentos anteriores del gobierno de implementar una regulación de neutralidad de la red. Por ejemplo, AT&T demandó a la Comidión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) en 2015 en un intento de bloquear su orden de neutralidad de red que le dio al gobierno mucha más supervisión de la industria de banda ancha.

Los defensores de los consumidores dicen que los proveedores de servicios de internet como AT&T quieren favorecer a algunos sitios web, aplicaciones y servicios sobre otros.

Puede parecer sorprendente ver a AT&T cabildeando en el Congreso para regular internet. Sin embargo, AT&T y Comcast han defendido durante mucho tiempo una solución legislativa.

AT&T se beneficia si todos juegan según las mismas reglas. Eso se ha convertido en una amenaza mayor después de que la FCC controlada por los republicanos votara el año pasado para deshacer su orden de neutralidad de la red 2015. En respuesta, varios estados han sentado las bases para aprobar sus propias leyes de neutralidad de red.

Para cualquier compañía grande, las únicas cosas peores que la regulación federal son docenas de regulaciones estatales diferentes.

"Debido a que Internet es tan crítico para todos, es entendiblemente confuso y un poco preocupante cuando escuchas que las reglas han cambiado recientemente, una vez más", escribió Stephenson. "La legislación ... proporcionaría reglas consistentes del camino".

Los legisladores de ambas partes han expresado su apoyo a la legislación de neutralidad de la red, aunque sus perspectivas siguen sin estar claras. Es posible, pero no está claro, que la mayor empresa de telecomunicaciones del país que está presionando para que se firme un proyecto de ley podría impulsarla a través de un Congreso y una Casa Blanca controlados por los republicanos.

AT&T también puede tener problemas para lograr que los defensores de los consumidores participen. Stephenson no proporcionó ninguna información específica, incluyendo si la declaración de derechos bloquearía los controvertidos "carriles rápidos" para servicios y sitios que pagan a las compañías de banda ancha por un trato preferencial.

Sin embargo, Stephenson dijo que AT&T tiene la intención de trabajar con el Congreso, los grupos de defensa del consumidor y sus competidores de Internet en un esfuerzo por una solución legislativa permanente.

Mientras tanto, AT&T dice que está comprometido con la neutralidad de la red.

"No bloqueamos sitios web. No censuramos el contenido en línea. Y no estrangulamos, discriminamos ni degradamos el rendimiento de la red en función del contenido. Punto", escribió Stephenson.

AT&T propuso comprar la compañía madre de CNN, Time Warner en 2016, pero el Departamento de Justicia demandó para bloquear el trato. El juicio está programado para comenzar en marzo.

