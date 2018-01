EU investiga choque de Tesla que circulaba con sistema semiautónomo

WASHINGTON (EFE) -

Las autoridades estadounidenses informaron este miércoles que investigan un accidente entre un camión de bomberos y un Tesla Model S que circulaba con el sistema de conducción semiautónoma y que se produjo el pasado lunes en California.

What a Tesla driver says caused his car to hit a stopped fire engine on the freeway @ 11p ch2 @cbsla (photo: Culver City Fire Dept) @Patharveynews @RickGarciaNews pic.twitter.com/kWIFadrTC2