johnson & Johnson se retira de la carrera por unidad de consumo de Pfizer

LONDRES (Reuters) -

johnson & Johnson (J&J) se retiró de la carrera para adquirir la unidad de consumo de productos de salud de Pfizer dejando a GlaxoSmithKline (GSK) y Reckitt Benckiser entre los que preparan ofertas, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Los aspirantes tienen hasta el 1 de febrero para enviar sus ofertas por la unidad, que fabrica el analgésico Advil, las multivitaminas Centrum y el bálsamo labial Chapstick, dijeron cinco fuentes bancarias.

La farmacéutica estadounidense Pfizer, que no ha hecho público ningún detalle sobre el proceso de venta, quiere vender el negocio por no menos de 20,000 millones de dólares, añadieron dos de las fuentes.

La gigante estadounidense de la salud Johnson & Johnson era vista como una de las competidoras más fuertes, ya que desea continuar expandiendo su portafolio y tiene el músculo financiero para lograr una gran adquisición.

Inicialmente, había trabajado con Goldman Sachs sobre una posible oferta, pero posteriormente decidió retirarse.

"Aún cuando normalmente no comentamos sobre especulaciones de mercado o rumores, en esta instancia refutamos las afirmaciones de que estamos en una negociación por el negocio de consumo de Pfizer", dijo a Reuters el vicepresidente de relaciones con los medios de J&J, Ernie Knewitz.

Goldman no estuvo disponible inmediatamente para hacer comentarios.

GSK contrató a JPMorgan y Citi para trabajar en el acuerdo, mientras que Reckitt lo hizo con Bank of America, dijeron las cinco fuentes. Las británicas GSK y Reckitt no quisieron hacer comentarios, así como tampoco JPMorgan, mientras que Citi y Bank of America no estaban disponibles.