Legalizar la marihuana puede beneficiar al turismo, según la industria

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Legalizar el uso y la producción de marihuana en estados como Baja California Sur y Quintana Roo, los mayores destinos turísticos de México, ayudaría a combatir al narcotráfico, disminuir la inseguridad y poner al país al día a competir con otros donde ya es legal el consumo recreativo.

Uno de los mayores problemas para el turismo en México es la inseguridad, coincidieron funcionarios y empresarios. Y ello se debe al crimen organizado y a la venta de drogas, lo cual se puede atacar, en parte, si se legaliza el uso de la marihuana en destinos turísticos, como opinó a titulo personal esta semana Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo.

En palabras de Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), el crimen organizado está “volviendo locos” a los destinos turísticos, por lo que es necesario cambiar la receta en materia de drogas y seguridad.

“El tema tiene que ver con cómo hacer que el negocio de la droga deje de ser tan rentable para el crimen organizado, y para ello debemos tener una institución abierta y cambiar el mecanismo como lo tenemos. Hay países que lo han hecho de forma exitosa”, dijo Azcárraga, haciendo referencia a la legalización del uso recreativo de la marihuana.

A principios de 2018, California se convirtió en el sexto estado en Estados Unidos en permitir el uso recreativo de la marihuana, lo que puede formalizar el mercado de la marihuana y generar ingresos fiscales al gobierno.

De acuerdo con un estudio de New Frontier Data, el mercado legal de marihuana en Estados Unidos puede alcanzar los 7,000 millones de dólares anuales en el mediano plazo, y el gobierno se beneficiará por un cobro de impuestos de 15% por la venta.

Ahora, solo en California, el mercado negro de marihuana tiene un valor de alrededor de 10,000 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones oficiales.

Esto puede impactar a los destinos vecinos mexicanos, donde el uso de la marihuana está prohibido. “No habrá turismo de drogas (si se legaliza en México), pero si vengo de California a Los Cabos y veo que acá me prohiben el uso de marihuana, pues me regreso a California”, ejemplificó De la Madrid.

Este es un tema donde México está atrasado con respecto a otros países, como Estados Unidos y Uruguay, pero no se puede legalizar sin una regulación cuidadosa, pues “en los detalles está el diablo”, y deberá analizarse cómo y dónde se legaliza, dijo Jorge Paoli, vicepresidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH). “Más que ver esto como un tema para promover el turismo, que no es el caso, quienes lo están planteando lo están viendo como un problema de oferta y demanda, en el que si no se atienden los problemas estrictamente económicos para controlar la oferta, si no se entra a este tema no se puede esperar que haya un turismo más fluido en el país”, destacó.