La cadena de pizzerías Pieology inaugura su primera unidad en México

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Después de dos años de acercamiento con la marca, la empresa mexicana Opfra decidió abrir el primer restaurante de la cadena estadounidense Pieology en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. El compromiso es abrir 50 unidades en 10 años, de las cuales tres ya están confirmadas: la de Polanco, una en Insurgentes Sur y otra en Santa Fe, señaló Jaime Lelo de Larrea González director general de Opfra.

Su plan será enfocarse en la operación de la Ciudad de México en los primeros dos años, “para dominar la operación de la marca, que tiene su chiste, y de ahí expandirnos hacia ciudades estratégicas como Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mérida y Los Cabos, entre otras”. dijo Lelo de Larrea.

Lee: Italianni's tiene un plan para llegar a más comensales

Para llegar a su meta, Opfra puede subfranquiciar la marca, pues tiene la franquicia maestra, aunque no hay planes de que eso suceda hasta el tercer año de operación.

Entre los motivos para traer Pieology a México, el directivo destaca el sector en el que se mueve, el 'fast casual'. De acuerdo con datos de Euromonitor, este segmento registra un alza de 65% en los últimos cinco años, frente al crecimiento de 37% del 'casual dining'.

El 'fast casual' es un segmento que se ubica entre la comida rápida y el 'casual dining' (los restaurantes con meseros), y se distingue por ofrecer alimentos de calidad a un precio más bajo, pues no hay servicio de meseros.

Recomendamos: La comida casual vive su auge en México

“El target al que le apuntamos es al millennial, que son personas que buscan ingredientes más saludables y una mayor calidad, y están dispuestas a pagar un ticket promedio más alto. De ahí que buscamos a Pieology”, explicó Lelo de Larrea. El ticket promedio de Pieology es de 179 pesos por persona.

La competencia con las grandes cadenas de pizzerías, como Domino’s Pizza, Pizza Hut y Little Caesar’s Pizza, no le preocupa al directivo, pues Pielogy se enfoca en otro sector, en el que ofrece una experiencia distinta. “Otra ventaja competitiva o diferenciación que tenemos con las grandes cadenas es un tema más aspiracional, es un lugar más agradable con acabados más padres que en una cadena de comida rápida”, comentó.

También lee: Alsea, una aventura en el extranjero

Inicia el día bien informado Recibe todas las mañanas las noticias más importantes para empezar tu día. Suscríbete

El concepto de Pieology es el de 'Do it yourself' (hágalo usted mismo). Desde la barra, el consumidor elige el tipo de masa, de salsa, de queso y los ingredientes que le quiere poner a su pizza, la cual sale del horno en cinco minutos. Otra diferencia con otras cadenas de pizzería es que venden bebidas alcohólicas, vinos y cervezas.

De los insumos que utiliza la empresa, el 80% son nacionales y 20% están importados. Entre lo que importa de otros países se encuentra la masa, que es una receta especial de la marca Pieology, firma que nació en 2011 y que espera cerrar 2018 con 215 unidades en Estados Unidos.