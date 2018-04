Las acciones de Volaris se desploman más de 14%, peor nivel de tres años

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Las acciones de Volaris se desploman 14.57% este viernes y se ubican en su peor nivel desde el 20 de febrero de 2015 tras el anuncio de su reporte trimestral que fue calificado por analistas como "débil".

La empresa negocia sus títulos en 13.77 pesos, respecto al cierre previo luego de que la aerolínea dijera que tuvo una pérdida neta de 1,118 millones de pesos debido al tipo de cambio y al incremento en el precio del combustible. Más temprano, las acciones bajaron hasta 13.74 pesos.

El director general de Volaris, Enrique Beltranena, comentó que en el primer trimestre del año la aerolínea enfrentó un entorno tarifario desafiante en el mercado nacional, influenciado por un aumento de capacidad en la industria.

El Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC), que agrupa a las 35 emisoras de mayor liquidez, entre ellas Volaris, pierde 0.86% a 48,325 unidades.

Las acciones en la Bolsa de Nueva York pierden debido a la caída de las acciones de empresas de tecnología y el descenso de los precios del petróleo, que se vieron afectados luego de que el presidente Donald Trump tuiteara que los petroprecios están elevados artificialmente.

Sin embargo, las sólidas ganancias trimestrales reportadas por General Electric y Honeywell ayudan a que las pérdidas no sean mayores en la bolsa neoyorquina.

El índice industrial Dow Jones baja 0.72% a 24,487 unidades, el tecnológico Nasdaq tiene un descenso de 1.10% a 7,158 enteros y el S&P 500 pierde 0.75% a 2,672 unidades.

Los precios del petróleo bajan luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó en Twitter a la OPEP por el avance de los precios del petróleo, al afirmar que el alza era artificial y que no será tolerado, en momentos en que el valor del barril se encaminaba a cerrar su segunda semana consecutiva de ganancias.

"Parece que la OPEP está en eso de nuevo. Con cantidades récord de petróleo por todas partes, incluidos cargueros a plena capacidad en el mar, los precios del petróleo están artificialmente Muy Altos. ¡No es bueno y no será tolerado!", escribió Trump en Twitter.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted!