Los jugadores de Chivas se enfrentan a Vergara por impagos

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El club de futbol Guadalajara se juega esta noche un nuevo título en el partido de vuelta de la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, contra el Toronto FC. Sin embargo, lo hará en medio de un conflicto entre los jugadores y la directiva del equipo, presidida por el empresario Jorge Vergara, de Grupo Omnilife.

Recomendamos: Chivas TV regresa a Televisa tras su experimiento fallido

Este martes, los jugadores salieron a entrenar con una camiseta blanca en la que se leía la frase 'Vamos por otro título, afición y jugadores estamos juntos. #DirectivaCumplanSuParte'. El lunes, los futbolistas ya habían entrenado con las camisetas puestas del revés.

El reclamo, que también hicieron público en Twitter, nace en protesta ante la falta de respuesta por parte de la directiva, a la que reclaman los pagos prometidos por los títulos logrados el año pasado. Según varios medios deportivos, como Medio Tiempo, Récord y Cancha Reforma, el plantel exige las primas por el doblete logrado en 2017, de las que aún les adeudan 3 de los 4 millones de pesos acordados. El club dejó de cumplir con los pagos en noviembre, cuando las Chivas fueron eliminadas de la Liguilla.

Lee: La Profeco investigará por qué Chivas TV te prohíbe quejarte

Noticias del día Dos envíos de lunes a viernes con las noticias más importantes. Suscríbete

En una entrevista con ESPN, el director deportivo del club, Francisco Gabriel de Anda, admitió el conflicto. "Hubo un problema en la empresa, en el grupo y se dejó de pagar esta cantidad y es la realidad de las cosas. Ante esta situación, abiertamente me toca tomar el rol y he hablado con los jugadores”, dijo. "Cuando se dejó de pagar el premio, que fue legítimo esto, porque hubo un problema en la empresa, hubo un momento en donde no estaban en cuanto a posibilidades de pagar ese premio. Y ahora es distinto”, agregó.

Por ello, manifestó su optimismo de que se alcanzará un acuerdo en breve. Expansión contactó a Grupo Omnilife y Jorge Vergara para conocer su opinión sobre el tema, sin recibir respuesta hasta el momento.