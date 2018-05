Las fallas en transferencias vía SPEI continúan, según usuarios

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Este lunes siguen los reportes de usuarios de distintos bancos sobre fallas en las transferencias realizadas vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

A través de Twitter, clientes de instituciones bancarias mostraron desconcierto y molestia por las operaciones efectuadas en SPEI sin solución desde el pasado viernes.

Resaltan los reclamos sobre el pago de nóminas, principalmente, así como transacciones particulares.

A las 17:30 horas de este lunes las quejas continuaban apareciendo en esa red social.

#SPEI yo lo que quiero es que me devuelvan mi dinero transferí a tercera persona y desde el viernes no le llega y si me lo descontaron, quiero mi dinero @Banorte_mx @BanorteEscucha #QuieroMiDineroBanorte