La cúpula empresarial pide a presidenciales que eviten generar esquizofrenia

El sector empresarial hizo un llamado este miércoles a los candidatos a la presidencia a no causar "esquizofrenia" durante sus campañas.

"Es necesario que se acabe con la esquizofrenia de las campañas de las que un vocero dice una cosa y en la tarde otro los suaviza o dice todo lo contrario", dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, en conferencia de prensa.

La declaración se dio cuando periodistas le preguntaron su opinión sobre los dichos del escritor Paco Ignacio Taibo II, en el sentido de que se deben expropiar las empresas que no apoyen a Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena.

Al ser cuestionado sobre si existe algún tipo de apoyo a algún candidato a la presidencia, el empresario negó que existiera algún tipo de negociación.

"No hay arreglos en lo oscurito. Los empresarios no estamos en complot ni en estrategia oculta. (La declinación a favor de un candidato) es una decisión de los partidos y sus candidatos, los empresarios no podemos meternos", aseguró.

Este martes, Andrés Manuel López Obrador afirmó que Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente, tuvo una reunión con empresarios donde les pidió convencer al presidente Enrique Peña Nieto de apoyarlo debido a que es la única opción para evitar que él gane la elección el próximo 1 de julio.

Además, el martes Javier Lozano, vocero del candidato del PRI, denunció supuestas presiones para que José Antonio Meade se sumara a la campaña del panista Ricardo Anaya.

"No tenemos candidato ni partido ni impulsamos el voto corporativo a favor o en contra de alguno de ellos (...) no influimos en decisiones internas de las campañas", aseguró Castañón este miércoles en entrevista con Radio Fórmula.

El líder de la cúpula empresarial dijo que a 60 días de la elección lo importante es escuchar las propuestas de cada uno de los candidatos y no dar por terminado el proceso electoral.

"No podemos hablar de quién es el mejor candidato o quién tiene mayores posibilidades de ganar. Son decisiones y estrategias de los partidos políticos y somos respetuosos porque es su ámbito, no el de nosotros", reiteró.

El CCE dio a conocer también un decálogo con el que plantea una mejora en la calidad de empleos en el país; destacan puntos como la certidumbre jurídica, la fortaleza macroeconómica y las alianzas entre sector público y privado para detonar inversión en infraestructura.