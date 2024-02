¿Por qué no hay autos eléctricos en las agencias de Toyota? Este es su plan

Si visitas un concesionario Toyota no encontrarás ningún tipo de vehículo enchufable. Ni eléctricos (EV) ni plug-in hybrid (PHEV). Esto no es una casualidad, sino que es parte de una estrategia global del fabricante japonés que le ha permitido esquivar los desafíos actuales inherentes a este cambio de paradigma, como la disponibilidad limitada de minerales críticos, los elevados costos de los vehículos y la falta de infraestructura de recarga.

No es que Toyota no cuente con la tecnología. De hecho, recientemente lanzó en algunos mercados el bZ4X 2024, un modelo eléctrico que, por su precio y su tamaño, ocupa un espacio ligeramente mayor que el de un RAV4. No obstante, algunos medios especializados, como Car and Driver, lo han calificado como “un primer esfuerzo tentativo” de vehículo eléctrico, con una autonomía que va por detrás de muchos competidores.

Uno de los argumentos del fabricante japonés para no haber volcado todos sus recursos y esfuerzos en el desarrollo de vehículos eléctricos de baterías de litio, como sí lo han hecho algunos de sus competidores, es que la obtención de materiales críticos –como litio, níquel o cobalto– para las baterías experimentará un aumento significativo en los próximos años. Esto, según el fabricante, conducirá a un encarecimiento y a una mayor dificultad para adquirir estos recursos esenciales. La posición de Toyota es que esos materiales se pueden convertir en muchos más híbridos a precios más asequibles en comparación con los modelos 100% eléctricos.