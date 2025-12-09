Pese a su arraigo en el norte del país, sus verdaderos orígenes están todavía más al norte del continente: en Texas, Estados Unidos. De hecho, la familia que fundó la empresa sigue al frente de la operación a nivel global y mantiene el espíritu original de la marca.

¿Quién es el dueño de la cadena H-E-B?

La historia de la cadena comenzó en 1905 en Texas, cuando Florence Butt fundó la primera tienda, que en ese momento era un pequeño local familiar en la ciudad de Kerrville. Según la historia oficial , el negocio inició con una inversión de 60 dólares.

Como ocurre con muchas grandes empresas, H-E-B no tiene un dueño único, ya que su valor está distribuido entre distintos activos, personas y accionistas. Sin embargo, el CEO de la compañía sigue perteneciendo a la familia Butt.

De acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg , Charles Butt es el presidente y director ejecutivo de H-E-B Grocery, además de nieto de los fundadores. La cadena registra ventas anuales cercanas a los 50,000 millones de dólares.

Su familia controla alrededor del 85% de la empresa, que es de capital privado y tiene su sede en San Antonio, Texas. H-E-B cuenta con más de 175,000 empleados y opera más de 455 tiendas en Estados Unidos y México.

En México, el crecimiento de la cadena ha estado encabezado por Fernando Martínez, director general de H-E-B México, quien ha impulsado su expansión con éxito en el norte del país y parte del Bajío.

En 2024, la compañía atendió semanalmente a más de 2 millones de familias y creció 11% en ventas, superando los 66 mil millones de pesos. (H-E-B México/Facebook)

¿Qué significa H-E-B?

El nombre de la cadena está directamente relacionado con la familia Butt. Aunque muchos creen que significa “Here Everything’s Better”, en realidad H-E-B es la abreviatura de Howard E. Butt, hijo de Florence Butt, quien abrió la primera tienda en Kerrville.

Cuando Howard Butt impulsó la expansión del negocio, la empresa adoptó oficialmente esas siglas. Hoy, H-E-B pertenece a la tercera generación de la familia, incluido el actual CEO, Charles Butt.

¿Cuántas tiendas H-E-B hay en México?

De acuerdo con el reporte 2024 de la empresa en México , H-E-B cuenta con 86 tiendas en el país: 62 bajo el formato H-E-B y 24 con el formato Mi Tienda del Ahorro, esta última enfocada en compras de barrio con productos y precios más accesibles.

El documento detalla que las sucursales se distribuyen en siete estados de la República de la siguiente manera:

Nuevo León: 29 H-E-B y 14 Mi Tienda del Ahorro

Tamaulipas: 9 y 6

Coahuila: 8 y 2

Querétaro: 6

San Luis Potosí: 4

Guanajuato: 4

Aguascalientes: 2

Cabe mencionar que la primera tienda de H-E-B en México abrió en 1997 en la zona de Chipinque, en Nuevo León.

El caso H-E-B deja tres lecciones: crecer con solidez, adaptarse a cada región y poner la logística al centro.

(H-E-B México/Facebook)

El impulso de los productos marca propia H-E-B

Otro factor clave en el éxito de H-E-B en México es la fortaleza de su marca propia. La cadena desarrolló un portafolio amplio que abarca desde alimentos básicos y productos para el hogar hasta líneas premium y saludables. En el norte del país, muchos de estos artículos —como sus salsas, panes, carnes frías, helados, botanas y productos para parrilladas— se han convertido en referentes locales, compitiendo directamente con marcas nacionales consolidadas.

La combinación de precios competitivos, buena calidad y consistencia ha generado un nivel de lealtad poco común: para muchos clientes, “lo de marca H-E-B” no es la alternativa barata, sino la opción favorita. Este posicionamiento permite a la cadena diferenciarse frente a otros supermercados y elevar el valor del ticket promedio sin depender exclusivamente de marcas externas.

El crecimiento de sus líneas propias también fortalece su modelo operativo: mejora márgenes, facilita el control de inventarios y crea productos diseñados específicamente para los hábitos de consumo del norte de México, desde ingredientes para carne asada hasta opciones saludables que responden a nuevas tendencias. Con ello, H-E-B consolida una ventaja competitiva difícil de replicar.

Sus productos compiten con marcas nacionales y suelen ser la opción favorita por calidad y precio. (H-E-B México/Facebook)

¿Podría llegar H-E-B al Valle de México?

Aunque H-E-B ha sido un éxito en Nuevo León y avanza con buen ritmo en su expansión por el Bajío, persiste la duda de si la cadena podría llegar al Estado de México y a la Ciudad de México, mercados donde ya compiten jugadores como Costco y Sam’s Club.

Las tiendas más cercanas al Valle de México se encuentran en Querétaro y Guanajuato. Sin embargo, no hay ningún anuncio oficial que indique que H-E-B planee entrar a esta región para disputar terreno a Walmart, Soriana, Chedraui o La Comer. La empresa ha preferido crecer sobre bases sólidas: en 2004 abrió su centro de distribución en Monterrey, un punto de inflexión que fortaleció su operación al mejorar tiempos de entrega, ampliar el surtido y consolidar su presencia en el norte.

En entrevista para Expansión en 2022, su director general en México, Fernando Martínez, explicó que la compañía mantiene una estrategia de crecimiento basada en “moderación, cautela y cuidado”. Describió el avance como un proceso “gota a gota”: crecer de forma constante, pero solo en mercados donde puedan adaptarse al consumidor, consolidar operaciones y asegurar una logística eficiente.

Ese enfoque se ha mantenido. En 2024, H-E-B atendió a más de 2 millones de familias cada semana y registró un crecimiento en ventas del 11%, superando los 66 mil millones de pesos, resultados que respaldan su apuesta por un crecimiento gradual.

Con este ritmo controlado y los retos logísticos que implicaría operar en el Valle de México —incluida la necesidad de un nuevo centro de distribución de gran escala—, la llegada de H-E-B a esta región dependerá de que la empresa consolide primero su red actual y garantice que cada nueva “gota” pueda sostenerse con éxito.

La marca propia de H-E-B genera lealtad y una ventaja competitiva difícil de igualar.

(H-E-B México/Facebook)

Las lecciones que deja H-E-B en México

El caso de H-E-B muestra que no siempre gana quien crece más rápido, sino quien crece mejor. En casi tres décadas, la cadena ha construido una reputación sólida en México con una estrategia paciente y disciplinada. Su expansión “gota a gota” refleja una filosofía poco común en un mercado acostumbrado a avances agresivos: abrir nuevas tiendas solo cuando existen las condiciones reales para adaptarse, abastecer y sostener cada plaza.

La marca también evidencia el valor del arraigo regional. En el norte, H-E-B no solo opera tiendas: se convirtió en parte del estilo de vida local. Su integración cultural —desde la oferta para la carne asada hasta sus marcas propias y patrocinios deportivos— explica cómo una cadena extranjera puede conectar profundamente con una comunidad sin perder identidad.

Otro aprendizaje clave es el papel de la logística. Para H-E-B, la expansión no depende solo del interés por llegar a nuevas zonas, sino de su capacidad para distribuir eficientemente. Sin centros de distribución fuertes y cercanos, cualquier avance hacia regiones como el Valle de México sería insostenible.