¿Qué pasa si no firmo mi tarjeta?

De enero a diciembre del año pasado se realizaron cerca de 4,106 millones de pagos con tarjetas en compras físicas y electrónicas, las operaciones en estos últimos representaron el 20.3% del total, según datos de Banco de México (Banxico) que retomó Condusef.

En el mismo periodo hubo un total de 4,973 reclamaciones en materia de consumos no reconocidos (cargos no reconocidos) en compras vía internet, con un 52.5% con una resolución favorable; BBVA, Citibanamex, Banorte, Bancoppel y Banco Azteca fueron las cinco entidades que encabezaron la lista, detalló la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros.

Gracias a la tecnología, ahora es posible hacer pagos con tarjeta sin estampar tu firma autógrafa, utilizando el NIP como firma o con la tecnología contactless o pago sin contacto.

“Incluso por seguridad, ya no es tan necesario que traigas firmada la tarjeta, pues si te roban la cartera o la tarjeta tienen acceso a tu firma”, señaló Ruiz de BX+.

El NIP, los cuatro dígitos con los que realizas retiros del cajero automático, sólo lo conoce el titular de la tarjeta, agrega el especialista.

Si no recuerdas el número de identificación personal, no te preocupes ya que tienes tres intentos con VISA y cinco con Mastarcard para ingresarlo. Si no ingresas el correcto, se bloqueará. Para desbloquearla, dice Citibanamex, tendrás que acudir a una sucursal para solicitar el cambio de NIP.

Con los pagos sin contacto la tarjeta o dispositivo (teléfono inteligente o smartwatch) nunca sale de tu mano, lo que reduce el riesgo de pérdida o falsificación y cada compra está cifrada de forma única, señala Mastercard en su sitio web.

Para las compras en línea, recordó Adolfo Ruiz, ahora también es posible pagar con tarjetas digitales, utilizando un CVV provisional cada que haces una compra.

¡Ojo! Cada tarjeta digital tiene un periodo de vida corto, hasta 10 minutos, dependiendo la institución que la emite y sólo se puede utilizar una vez. Si vas a realizar compras en distintos sitios -comercios o market place- tendrás que solicitar una tarjeta digital por operación.

Sin embargo, algunos establecimientos tienes como política no aceptar una tarjeta si no está firmada, práctica cada vez menos común.

Con el uso de los datos biométricos es posible que en un futuro muy cercano “le digamos adiós a las tarjetas (físicas), es a donde vamos encaminándonos. Incluso hay cajeros con los que ya puedes retirar con tu huella”, concluyó Adolfo Ruiz.