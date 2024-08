Es urgente iniciar el Sistema de Comercio de Emisiones, aseguran expertos

Coexistencia de políticas estatales

Ricardo Torres, subsecretario de Medio Ambiente (SEDESU) de Querétaro, comentó que cuando se implemente el SCE, este tiene que ser complementario con los instrumentos de política pública que están implementado algunos estados del país. Aseguró que el SCE no debe verse como un impuesto, más bien es un esquema de derechos de emisiones que pretende incentivar la compra de créditos de carbono para iniciar con las revisiones a nivel nacional.

Explicó que las políticas públicas que están implementando los estados es a través de un impuesto, no sólo es recaudatorio, sino que tiene como objetivo el incentivar la generación de proyectos de reducción de emisiones en el territorio a través de la compensación de emisiones.

“Toda política climática tiene que ser a través de esfuerzos en los diferentes órdenes de gobierno, creo que la propuesta que se está trabajando desde 2018 en el gobierno federal no está peleada con las iniciativas de los estados. En Querétaro en particular, los impuestos no son estrictamente recaudatorios, las empresas pueden compensar una parte de sus emisiones y ya que queda compensada, reduce la base gravamen de las empresas que están instaladas en el estado”, dijo Torres.