Los precios del oro y de la plata se alzaron este lunes y volvieron a marcar récords como activos de refugio ante la incertidumbre por la crisis entre Estados Unidos y Venezuela y la posibilidad de que la Fed vuelva a recortar las tasas de interés.
Oro marca récord por tensiones geopolíticas y posible recorte de tasas en EU
Estos dos metales preciosos fueron "impulsados por la subida de las tensiones" entre Estados Unidos y Venezuela, destacó Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote.
La Guardia Costera de Estados Unidos inició el domingo una "persecución activa" de un buque petrolero en el Caribe, un día después de que la misma fuerza incautara en esas aguas un segundo buque sospechoso de transportar petróleo venezolano sujeto a sanciones.
El oro subió el lunes a 4,420.30 dólares la onza y la plata llegó a 69.45 dólares por onza.
"Los inversores buscan protegerse frente al riesgo a finales de año", declaró Neil Wilson, de Saxo Markets.
Además, señaló que esta escalada de los precios responde a las débiles cifras de empleo y de inflación publicadas la semana pasada en Estados Unidos, que refuerzan la expectativa de que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés el próximo año.
El récord anterior del oro fue de 4,381.52 dólares, alcanzado en octubre.
En tanto, los mercados asiáticos operaron el lunes en alza ante la perspectiva del corte de intereses en Estados Unidos.
Las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Wellington, Taipéi y Manila operaron con alzas significativas.
Tokio registró una de las alzas más fuertes, de 2%, gracias en parte a la debilidad del yen.
Los metales preciosos, una inversión refugio en tiempos de crisis, se han beneficiado de las preocupaciones geopolíticas, en momentos en que Estados Unidos intensifica su bloqueo petrolero contra Venezuela y que Ucrania atacó un buque cisterna de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo.
Los precios del petróleo también operaban al alza y el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, subió 1.90% a 61.62 dólares a las 11:30 GMT.
El marcador estadounidense, el West Texas Intermediate, para febrero, ganaba 1.93% a 57.61 dólares.
Cobre alcanza un nuevo máximo
Los precios del cobre alcanzaron un máximo histórico el lunes apoyados por las compras especulativas, mientras que las noticias sobre un acuerdo de procesamiento sin comisiones en el que participa una fundición china pusieron de relieve las interrupciones en las minas y la posible escasez.
El cobre de referencia a tres meses CMCU3 en la Bolsa de Metales de Londres cotizaba ligeramente al alza a 11,883 dólares la tonelada métrica a las 1525 GMT, tras tocar un máximo histórico de 11,996 dólares.
El cobre de la Bolsa de Metales de Londres ha subido un 36% este año, sobre todo por la preocupación de que los problemas en las minas provoquen déficits el año que viene.
Esas preocupaciones sobre el suministro fueron subrayadas el viernes cuando fuentes dijeron a Reuters que la minera chilena Antofagasta ANTO.L y una fundición china acordaron una tarifa de procesamiento cero para el concentrado de cobre de 2026, la más baja jamás acordada en negociaciones anuales.
Con información de AFP y Reuters