El festival Círculo de Oro crece de la mano de la publicidad digital

A pesar de que 2017 fue un año complejo para la industria de la publicidad en México, el número de inscripciones al Círculo de Oro se incrementó 6.43%. Luis Gaitán, presidente del Círculo Creativo, asociación organizadora del festival, dice que en esta edición se registraron 855 piezas creativas, 55 más que el año anterior, en las 15 categorías disponibles.

“Hay que considerar que 2017 fue un año de reconstrucción y problemas económicos. Sucesos como el temblor tuvieron incidencia fuerte porque se pararon muchos trabajos. Pero nuestra carta fuerte no es la cantidad, sino la calidad y el valor que los anuncios le aportan a la sociedad”, argumenta Gaitán.

La categoría Móvil, por ejemplo, tuvo un crecimiento en participación de 40% respecto al año anterior. Esto, reflexiona el también jefe de creatividad de Google, demuestra como las agencias se están adaptando a las necesidades del consumidor. Lo mismo sucede con Digital que presentó incremento de 20%.

“Una categoría que sobresale es Vía Pública, pues vimos como muchas marcas apostaron por los mensajes en la calle, la gente los adoptó y hasta se convirtieron en noticia, como Larousse. Esto habla de la calidad de los mensajes que se están emitiendo”, menciona el experto.

Las apuestas creativas

En 2017 algunas marcas cambiaron sus plataformas de difusión. Dejaron de lado los medios tradicionales para adoptar los digitales. Esta tendencia fue claramente identificada por los integrantes del jurado calificador del Círculo de Oro, el cual se dividió en tres grupos presididos por Alexis Ospina, vicepresidente creativo de la agencia Y&R; Pablo Batlle, CCO y cofundador de la agencia Nómades, y José Montalvo, cofundador de la agencia Montalvo.

“La industria está tratando de reinventarse todo el tiempo. Esta año vemos el gran esfuerzo de agencias y creativo por encontrar ideas que solucionen los problemas del cliente y el consumidor, que tienen con ver con los nuevos medios como las redes sociales”, expone Pablo Batlle, quien asevera que el certamen, además, es clave para darse una idea de los ‘soldados’ que representarán a México en competencias internacionales.

De las piezas creativas que se inscribieron en las categorías presididas por el cofundador de Nómades (Audiovisual, Marketing Directo, Móvil y Radio), el experto destaca el esfuerzo de las agencias por las apuestas originales e innovadoras. “El gremio se adapta a las necesidades del mercado mientras se cuentan historias ricas, interesantes y que forman parte de un mundo digital”, indica el cofundador y CCO de Nómades.

Alexis Ospina, vicepresidente creativo de Y&R y presidente del jurado en el Círculo de Oro de las categorías Contenido y Entretenimiento, Vía Pública, Diseño, Relaciones Públicas y Promo y Activaciones, asegura que las campañas que obtendrán un galardón en el certamen son aquellas que tuvieron relevancia en el mercado e impactaron en el consumidor. “Vimos piezas reconocidas, que jugaron con la creatividad y que marcaron la diferencia en su sector porque lograron sobresalir entre la competencia”, menciona.

La evolución del festival

Para Ospina, el Círculo de Oro se encuentra en una mutación constante. “Estamos viendo una mayor participación de agencias independientes. Este encuentro se convierte en el lugar ideal para conocer los avances de la industria de la publicidad en México”, refiere el experto.

Para continuar a la vanguardia, la edición 2018 del festival tendrá modificaciones. Gaitán señala que la más importante es el reconocimiento de todos los actores. “Queremos que la esencia cambie y lo vamos expandir para que se convierta en la entidad que no solo reconozca a los creativos, sino a todo el talento que está detrás de las campañas, gente de planeación, producción, medios digitales e, incluso, ilustradores, productores y hasta medios de comunicación”, detalla.

Un cambio importante es la sede del evento. Durante los últimos cinco años Acapulco albergó a los exponentes de la industria. Pero este 2018 la Ciudad de México se queda con el protagonismo. “El Círculo Creativo tiene que ser un foro que permita el acceso a todo el gremio, no podemos limitar a los asistentes por el costo que representa el traslado y hospedaje”, explica Gaitán.

Respecto al jurado calificador, Omar Fabián, vicepresidente de Only If y miembro del consejo del Círculo Creativo, asegura que no estará conformado por la veintena de creativos populares de la industria, sino que se apostó por una mezcla de perfiles que van desde productores y directores de cuenta, hasta fotógrafos y especialistas en temas digitales.

“Va a ser un parteaguas todo lo que se está haciendo en el Círculo. Estamos mucho más abiertos a las necesidades del gremio y nos concentramos en traer speakers que no solo se dediquen a la creatividad, sino también manejen el negocio a la perfección”, agrega Fabián.