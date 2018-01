Las mejores campañas del Círculo de Oro generan envidia

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Tendencia, reconocimiento y envidia. Esto fue lo que generaron las tres campañas publicitarias que obtuvieron el Grand Prix durante la ceremonia de premiación del Círculo de Oro 2018 el viernes por la noche.

“El jurado votó con unanimidad por las piezas que no solo fueron las de mejor nivel creativo y técnico, sino aquellas que les hicieron sentir envidia”, aseguró José Montalvo, fundador y CEO de la agencia Montalvo, quien presidió cinco categorías en el certamen.

‘Hangar 1 Fog Point’ de Ache para Casa Cuervo/Próximo Spirits, ‘#ACOSONO’ de Montalvo para Larousse y ‘Love Story’ de Y&R México para Movistar fueron las tres campañas que recibieron el máximo galardón de la noche.

La pieza desarrollada por Ache, que fue pensada para solucionar el desabastecimiento del agua, ingrediente principal para producir vodka, obtuvo también oro en la categoría Campañas Integradas, plata en Diseño y bronce en Relaciones Públicas.

‘#ACOSONO’, campaña en la que la editorial Larousse modificó definiciones de algunas palabras para exponer el malestar que sienten las mujeres cuando sufren de acoso –y que tuvo presencia en los vagones y estaciones del metro de la Ciudad de México–, cerró la noche de premiación con cuatro galardones más: oro en la categoría Media, dos bronces en Relaciones Públicas y otro en Vía Pública.

‘Love Story’, video que busca generar conciencia sobre los peligros que rodean a los niños y adolescentes en las redes sociales, logró obtener tres preseas de oro, una en la categoría Audiovisual y dos más en Relaciones Públicas, plata en Contenido y Entretenimiento y bronce en Digital. Además, Y&R –firma que elaboró la pieza creativa– fue galardonada como la Mejor Agencia del Año, superando a Montalvo y Flock Linked by Isobar, que ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente en el ranking elaborado por el Círculo de Oro.

“El negocio de las agencias es la creatividad, somos un equipo fuerte, preparado y que trabajó unido, esta es una de las grandes ventajas competitivas que tenemos como empresa. Al final, el reconocimiento creativo es bueno porque es la consecuencia de lo que estamos haciendo dentro de la compañía”, comentó Héctor Fernández, CEO de la agencia Y&R, para Expansión.

Reconocen el talento nacional

En la edición 28 del festival Círculo de Oro, Luis Gaitán, presidente de Círculo Creativo, asociación de organiza el evento, hizo énfasis en el reconocimiento del talento que forma parte de la industria de la publicidad en México. “No solo tenemos que aplaudirle a los creativos, sino también a la gente de producción, planeación, medios digitales, diseñadores, ilustradores porque ellos hacen girar el sector”, expresó el también jefe de creatividad de Google.

Bajo esta premisa se entregaron cinco premios especiales:

1. Mejor Talento de Cuenta: Mónica Anaya

2. Mejor Talento de Planning: Adrián Morales

3. Mejor Productor de Agencia: Juan Pablo Osio

4. Mejor Redactor de México: Rodrigo “Coco” Casas

5. Mejor Director de Arte: Luis “Madruga” Enríquez

También fueron galardonadas las cinco mejores compañías del año:

1. Escuela / Universidad: Miami Ad School Mexico City

2. El Estudio de Audio: Beatamina Music & Marketing

3. La Casa Productora: Media Monks

4. El Anunciante: Grupo Modelo - AB InBev

5. Agencia Independiente: Montalvo

Además, el Círculo Creativo reconoció la trayectoria de la publicista Lourdes Lamasney, quien fue la primera creativa en ganar un Cannes Lion para México y la primera mujer presidenta del Círculo Creativo, asociación que representa un parteaguas en su carrera profesional. “Me tocó iniciar esta aventura hace muchos años, logramos posicionarnos como los primeros premios que se entregaban de manera honesta y en reconocimiento de la creatividad de la industria, esto nos puso en contacto con lo que pasaba afuera”, relató Lamasney durante su intervención en el certamen.

Esto es precisamente lo que Pablo Batlle, cofundador de Nómades y presidente de jurado en el Círculo de Oro, rescata del festival: “El festival que nos debe importar es éste, ya que nos muestra una foto real de lo que está pasando en la industria nacional, de lo que somos y podemos llegar a ser. Cannes es una semana de festival, el Círculo de Oro son 365 días en los que estamos aprendiendo y desarrollando la creatividad (…) El mensaje para las agencias y las casas productoras es que este año las extrañamos, ojalá el próximo se den la oportunidad de inscribirse, vale la pena”, refirió el creativo.

A continuación la lista, por categorías, de las campañas galardonadas en la edición 28 del Círculo de Oro:

Audiovisual

GRAND PRIX para Love Story de Y&R México para Movistar

ORO para “Love Story” de Y&R México para Movistar

ORO para Y&R México con “Born Apart” para Special Olympics

PLATA para “América es Grande” de Element para Corona

PLATA para Cena / Callejón / Cine” de Nómades para Tecate

BRONCE para “Bing- Bang – El Origen” de Nómades para Tecate

BRONCE para “Cine” de Nómades, también para Tecate

BRONCE para “Sin frío” de Flock Linked by Isobar para Nike Football

BRONCE para “Chavo” de McCann//Commonwealth de Chevrolet

BRONCE para “Coyote” de McCann//Commonwealth de Chevrolet

BRONCE para Gracias Mamá”, de McCann México para Nestlé México

BRONCE para “Sin Frío” de Flock Linked by Isobar

BRONCE para “Emoji” de ISAAK para Being Human Manifiesto

BRONCE para Las palabras engañan” de McCAnn// Commonwealth para Chevrolet

Campañas Integradas

GRAND PRIX para Hangar 1 Fog Point de Ache para Casa Cuervo / Próximo Spirits

ORO en Campañas Integradas de Producto para “Hangar 1 FOG POINT” de ACHE para Casa Cuervo/ Próximo Spirits

PLATA en Campañas Integradas de Producto para “Barrios USA” de Montalvo/ Foo Studio para Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Cerveza INDIO

BRONCE en Campañas Integradas de Producto para “Hotel Leyendas Victoria” de MediaCom Beyond Advertising para Grupo Modelo AB InBEv- Cerveza Victoria

Contenido y Entretenimiento

PLATA por “Love Story” de Y&R México para Movistar

PLATA por “Manos Parlantes” de Flock Linked by Isobar para Fumerac

PLATA en “Experienciales en Vivo” para “Hotel de Leyendas Victoria” de Mediacom para Grupo Modelo AB INBEV–Cerveza Victoria

Digital

ORO para “LoveStory” de Y&R México para Movistar

ORO para Y&R México con “Born Apart” para Special Olympics

ORO ESTUDIANTE para “Let´s Help by Google” de Miami Ad School Mexico City para Google Home

ORO para “Hot Wheels – Fórmula Like” de KONTRABANDO para Mattel

ORO en Acciones en Redes Sociales para “Refacciones” de Residencia para Volkswagen

PLATA para “Batalla de los Gallos el juego” de Bomberos Astronautas para Red Bull México

PLATA para “Barrios USA” de Montalvo/Foo Studio para Cervercería Cuauhtémoc Moctezuma, Cerveza Indio

PLATA para “América es Grande” de Element para Corona

PLATA para “Compromiso Social Citibanamex – Eres Grande México” de Recreo para Compromiso Social Citibanamex

PLATA para “Beat Machine” de Foo Studio para Chevrolet

PLATA para “Google Possitive Side” de Miami Ad School Mexico City para Google

PLATA para “Spark Ink Tinta Viva” de McCann//Commonwealth para Chevrolet

PLATA para “Larousse Digital” de Montalvo para Larousse

PLATA para “América es Grande” de Element para Corona

PLATA para “They hate we love” Catorce Días para Cabify

PLATA para "Truth Tag de DDB para La Jornada

PLATA para “Batalla de los Gallos El Juego” de Bomberos Astronautas para Red Bull México

PLATA para “Beat Machine” de Foo Studio para Chevrolet

BRONCE para “América es Grande” de Element para Corona

BRONCE para “Gracias mamá” de McCann México para Nestlé México

BRONCE para “Sin Frío” de FLOCK by Isobar para Nike Football

BRONCE para “Hot Wheels – Fórmula Like” de KONTRABANDO para Mattel

BRONCE para “México Unido” de Foo Studio para Cerveza Indio

BRONCE para “Community Moms” de Flock Linked by Isobar para Flock Linked by Isobar

BRONCE para “Spark Ink Tinta Viva” de McCann//Commonwealth para Chevrolet

BRONCE para “Libera tu pie izquierdo” también de McCann//Commonwealth de Chevrolet

BRONCE para” de Y&R México para Movistar

BRONCE para “Flores que matan” de Element para Vicky Form

Diseño

PLATA en diseño de Producto para “Hangar 1 Fog Point” de ACHE para Casa Cuervo/Proximo Spirits

BRONCE en Diseño de Packaging para “Etiquetas Barrios de los Muertos” Cuauhtémoc

Health

ORO para “Born Apart” de Y&R México para Special Olympics

ORO para “Manos Parlantes” de Flock Linked by Isobar de Terapia de Manos Parlantes

BRONCE para “Tuberías Profundas” de Archer Troy para Marie Stopes México

BRONCE para “Fuera del aire por las mujeres” de Y&R México para Lifetime

Impresos

ORO en categoría de Golosinas, Botanas y Alimentos para “Sal-Sol- Ballenas” de el Recreo para Sal Sol

PLATA en categoría de Golosinas, Botanas y Alimentos para “Sal-Sol- Morsas” de el Recreo para Sal Sol

BRONCE en categoría de Golosinas, Botanas y Alimentos para “Candelabro” de Y&R México para Paleta Payaso Ricolino

BRONCE en categoría de Golosinas, Botanas y Alimentos para “Jarrón” de Y&R México para Paleta Payaso Ricolino

BRONCE en categoría de Golosinas, Botanas y Alimentos para “Cumpleaños” de Y&R México para Paleta Payaso Ricolino

BRONCE en categoría de Golosinas, Botanas y Alimentos para “Bombero” de Y&R México para Paleta Payaso Ricolino

BRONCE en categoría de Golosinas, Botanas y Alimentos para “Sal-Sol- Gaviotas” de el Recreo para Sal Sol

PLATA en Hogar y Oficina para “Oficinas” de Made para Jiss

PLATA en Hogar y Oficina para “Departementos” también de Made para Jiss

PLATA en Hogar y Oficina para “Cuarto Compartido” de Made para Jiss

BRONCE en Hogar y Oficina para “Dieguito” de Agencia Marte para Comex

PLATA en Electrónicos Personales y Para el Hogar para “Apretados-Acción” de Archer Troy para Sharp

PLATA en Electrónicos Personales y Para el Hogar para “Apretados- Drama” de Archer Troy para Sharp

BRONCE en Electrónicos Personales y Para el Hogar para “Apredatos-Terror” de Archer Troy de su cliente Sharp

BRONCE en Viajes, Transporte y Turismo para “Buckingham-Vaticano” de Y&R México para Expedia

ORO en Publicaciones y medios de Comunicación para “Hierba” de Montalvo para Larousse

PLATA en Publicaciones y medios de Comunicación para “Ejemplo” también de Montalvo para Larousse

PLATA en Publicaciones y medios de Comunicación para “Cuate” de Montalvo para Larousse

BRONCE en Publicaciones y medios de Comunicación para “Narcisismo” de Montalvo para Larousse

ORO en Campaña de Producto y Servicio para “Borders” de Ogilvy & Mather México para Aeroméxico

ORO en Campaña de Producto y Servicio para “Sal Sol Ballenas- Sal Sol Gaviotas - Sal Sol Morsas” de Recreo para Sal Sol

ORO en Campaña de Producto y Servicio para “ Abridor / Ejemplo / Anuente / Narcisismo / Anarquía / Cuate / Obcecado / Hierba / Prejuicios / Vidente / Mandado” de Montalvo para Larousse

PLATA en Campaña de Producto y Servicio para “Apretados” de Archer Troy para Sharp

ORO en CRAFT / Mejor Dirección de Arte es para “Candelabro” de Y&R México para Special Olympics

ORO en CRAFT / Mejor Dirección de Arte para “Borders” de Ogilvy & Mather para Aeroméxico

PLATA en CRAFT / Mejor Dirección de Arte para “Mesa” de Y&R México para Special Olympics

BRONCE en CRAFT / Mejor Dirección de Arte para “ping pong” de Y&R México para Special Olympics

BRONCE en CRAFT / Mejor Dirección de Arte para “Nadador” de Y&R México para Special Olympics

ORO en ilustración para “Buckingham-Vaticano” de Y&R México para Expedia

PLATA en ilustración para “Yoga” de Y&R México para Paleta Payaso Ricolino

PLATA en ilustración para “Bombero” de Y&R México para Paleta Payaso Ricolino

PLATA en ilustración para “Cumpleaños” de Y&R México para Paleta Payaso Ricolino

PLATA en ilustración para “Sal-Sol-Morsas” de Recreo para Sal Sol

PLATA en ilustración para “Sal-Sol-Ballenas” de Recreo para Sal Sol

PLATA en ilustración para “Sal-Sol-Gaviotas” de Recreo para Sal Sol

ORO en Mejor Fotografía para “Candelabro” de Y&R México para Paleta Payaso Ricolino

ORO en Mejor Fotografía para “Jarrón” también de Y&R México para Paleta Payaso Ricolino

PLATA en Mejor Fotografía para “Manzana”, también de Y&R México para Paleta Payaso Ricolino

BRONCE en Mejor Fotografía para “Mesa” de Y&R México para Paleta Payaso Ricolino

Marketing Directo

ORO para “Manos Parlantes” de Flock Linked by Isobar para Terapia de Manos Parlantes

2 PLATAS para “Epic Refill” de agencia (anónimo) para AB inBev – Bud Light México

2 PLATAS para “Fan Merch” de Element para Corona

PLATA para “Fan Merch” de Element para Corona

PLATA para “Suitfolio (vestimos al talento) de Flock Linked by Isobar de Vittorio Forti

PLATA para “Epic Refill” de agencia (anónimo) para AB InBev- Bud Light México

BRONCE para “From The Vinyl to Your Skin” de DDB para Filter

Media

GRAND PRIX para la campaña #ACOSONO de Montalvo para Larousse

ORO para “Apretados” de Archer Troy de su cliente Sharp

ORO para #AcosoNo de Montalvo para Larousse

ORO para “From The Vinyl to Your Skin” de DDB para Filter

ORO para “Hotel de Leyendas Victoria” de MediaCom Beyond Advertising para Grupo Modelo AB inBev- Cerveza Victoria

ORO para “Burro de Troya” de Only If para Grupo Modelo Ab InBev

ORO de ESTUDIANTES, para “Illegal Songs” de Miami Ad School Mexico City para Amnesty International

PLATA para “Beat Machine” de McCann//Commonwealth para Chevrolet

BRONCE en Mejor uso de Audiovisual (pantallas) para “Epic Refill” de Agencia (anónimo) para Grupo Modelo AB InBev-Bud Light México

BRONCE ESTUDIANTES para Los gallos también ponen huevos” de Miami Ad School Mexico City para Querétaro FC / Bachoco

Móvil

ORO en Contenidos para Truth Tag de DDB, para La Jornada

ORO ESTUDIANTE para “Trashmoji” de Miami Ad School Mexico City para Whatsapp

PLATA en Contenidos para “6 segundos” de Grey México para Utilitario Mexicano

PLATA en Contenidos “Dot Sticker” de Miami Ad School Mexico City para Dot Smart Watch

BRONCE en Contenidos para Viajar es aprender de Mccann México para Nestlé

Producción Audiovisual

ORO en Mejor Edición para “Este Espíritu” de Media Monks para Corona

ORO en Mejor Dirección, para “Este Espíritu” de Media Monks para Corona

PLATA en categoria Nuevo Director para ”Levis Tito” de VDM para Levi’s

PLATA en Mejor Diseño de Producción, para “Maping” de VDM para Herradura

PLATA en Mejor Fotografía, para “Este Espíritu” de Media Monks para Corona

BRONCE en Animación para “La verdad hay que cacarearla” de Vector Zero para Bachoco

BRONCE en categoria Nuevo Director para “Maping” de VDM para Herradura

BRONCE en categoria Nuevo Director para “Levis Miky” también de VDM para Levi´s

Promociones y Activaciones

ORO para “Manos Parlantes” de Flock Linked by Isobar de Fumerac

BRONCE en categoría Mensajes de Bien Público sin Fines de Lucro para “Burro de Troya” de Only If par Grupo Modelo-AB INBEV

BRONCE es para “Winperfecciones” de Flock Linked by Isobar para Asepxia

Radio

ORO para la campaña “Una cosa equivocada puede echar a perder todo” de Made para Fiat

PLATA para una nuevamente para “Chiara” de Made para Fiat

PLATA para Memorias de un colchón de Made para Dormimundo

BRONCE para “Lejos” de Innocean Worldwide México para KIA Motors México

BRONCE para “Parto” de Made para Grupo Dormimundo

BRONCE para “Se han ganado su descanso” de Made para Grupo Dormimundo

BRONCE para “Chiara” de Made para Fiat

Relaciones Públicas

ORO en “Responsabilidad Corporativa” para “Love Story” de Y&R México para Movistar

ORO en “Reputación Corporativa” para “Love Story” de Y&R México para Movistar

PLATA para “Born Apart” de Y&R México para Special Olympics

BRONCE para “América es Grande” de Element para Corona

BRONCE para “Manos Parlantes” de Flock Linked by Isobarpara Fumerac

BRONCE para “#AcosoNo” de Montalvo para Larousse

BRONCE para “Born Apart” de Y&R México para Special Olympics

BRONCE para “Hangar 1 Fog Point de ACHE para Casa Cuervo / Próximo Spirits

BRONCE para “Born Apart” de Y&R México para Special Olympics

BRONCE para “#AcosoNo” de Montalvo para Larousse

Técnica Producción de Audio

PLATA para “Nido Gracias Mamá” de Beatamina y McCann México para Nestlé

PLATA es para “Choose Great” de Pico Ad Works y la Orquesta Filarmónica Boca del Río para Buchanan’s de Diageo México

PLATA para “Este Espíritu” de MediaMonks y Parvin Music para Corona

PLATA es para “Levi’s Tito” de VDM Casa Productora, Simply Audio y Agencia Viva para Levi’s

BRONCE para “Este Espíritu” de Parvin Music para Corona

BRONCE para “Somebody to love” de La Doble Vida para América Móvil

Vía Pública

ORO en Campaña de Producto y Servicio para “Borders” de Ogilvy & Mather México para Aeroméxico

BRONCE en Billboards Vallas y Posters en la calle / Golosinas, botanas y alimentos para “Pescadito” de Made para Prefetti VAnMelle

BRONCE en Viajes, Transporte y Turismo, para “Buckingham-Vaticano” de Y&R México para Expedia

BRONCE en Campaña de Bien Público para “Falda/ Acoso / No / Bombón/ Objeto / Repulsión” de la campaña #AcosoNo de Montalvo para Larousse