Ricardo Seco, el diseñador mexicano que causó revuelo en los Grammy

A sus 49 años de vida, el diseñador mexicano Ricardo Seco puede presumir haber causado revuelo en la última entrega de los Grammy con su trabajo, pues el marido de la cantante estadounidense Alicia Keys portó un abrigo de su colección que fue visto por millones de personas.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de este creativo nacido en el estado de Coahuila, pues detrás de ello hay una historia llena de trabajo.

Hace siete años, Nueva York lo recibió con una clara advertencia: “No vayas a decir que eres mexicano, ni que tu trabajo es de aquel país”. Pero lejos de amedrentarlo, el diseñador decidió convertir su origen en el estandarte de su carrera profesional.

“Para mí ha sido importante transmitir la identidad de México, sus culturas y sus estilos. Es una oportunidad de representar a mi país globalmente”, aseguró en entrevista con Expansión el creativo de 49 años.

Esta inspiración en su país natal tomó relevancia en enero de 2017, mes cuando Donald Trump tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos, ya que sus prendas de la colección ‘Juntos/Together’ desfilaban en la Semana de la Moda en Nueva York.

“Mi colección está inspirada en la relación que existe entre México y Estados Unidos y el orgullo de ser un inmigrante. Es una apuesta creativa que trata de difundir la paz, por eso los mensajes impresos en la ropa, como la frase de Benito Juárez”, explicó

Ha utilizado abrigos, camisetas y chamarras con la bandera y el escudo nacional, así como frases como "e pluribus unum", que significa "de muchos, uno", "Proud Inmigrant" y "Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".

En el momento adecuado

Anna Fusoni, analista de moda con 50 años de experiencia en la industria, destacó la idea que tuvo el diseñador mexicano de tomar la cultura nacional con fuerza para convertirla en el ADN de su marca, pero le parece poco creativa la apuesta de imprimir mensajes en sus prendas.

“Hace más de tres años empezamos a ver que los diseñadores colocaban mensajes en su ropa a manera de protesta, lo cual es válido, pero no es muy creativo, quizá solo es ingenioso”.

Pero la apuesta de Ricardo Seco llega en el momento adecuado. “Lo latino nunca estuvo tan de moda como ahora”, indicó.

Exposición internacional

Más allá de algunos mensajes de inconformidad, Seco recibió el apoyo de la comunidad latina y sumó nuevos clientes a su lista, entre ellos Swizz Beatz, productor musical y esposo de la cantante Alicia Keys.

“Hace dos meses empecé a vender mis prendas en una tienda en Soho (un barrio de Nueva York). Un día me hablan para decirme que una persona compró el saco con la frase ‘Together we are the force’ y de pronto me llegaron muchas notificaciones a mi celular porque alguien había subido un video a Instagram presumiendo el abrigo”, cuenta el diseñador mexicano.

“Al siguiente día me llaman de nuevo y me comunican que la misma persona se llevó el que tenía la cita de Benito Juárez y nuevamente lo compartió en redes sociales. Después de la compra, el cliente me mandó un mensaje para felicitarme por mi trabajo”. Fue entonces que, con la orientación de sus amigos, Seco descubrió que se trataba del también activista por los derechos de los afroamericanos.

La noche del domingo 28 de enero, durante la alfombra roja de la edición 60 de los premios Grammy, Swizz Beatz acaparó los reflectores al desfilar con el abrigo rojo que traía impreso el mensaje del Benemérito de las Américas: ‘Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’. Posteriormente, el productor musical cambió su prenda por el saco negro en el que se leía la frase en contra de la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

Activismo en la moda

Ricardo Seco ha logrado utilizar la moda como plataforma para difundir sus ideales sociales y políticos. “Lo que uno hace siempre debe ser igual a lo uno es. Como diseñador nunca me he quedado callado. La moda me ha dado la oportunidad de exponerme globalmente y participar en las iniciativas que me gustan. Mi máxima siempre ha sido representar a México y esta es la manera en la que lo hago mejor”.

Para Anna Fusoni, que el diseñador mexicano radique en Estados Unidos es una gran ventaja a la hora de tomar una postura política, ya que –según la analista en moda–, los estadounidenses son más activistas.

Seco lanzó hace más de seis años un proyecto llamado ‘Yo soy México’, plataforma que difunde las historias de artistas, diseñadores, músicos y empresarios mexicanos que en algún momento cruzaron la frontera norte para cumplir sus sueños. Más de 30 profesionales han sido presentados con la finalidad de dar a conocer los obstáculos que han tenido que derribar para demostrar su talento en un Estados Unidos.

Aseguró que continuará difundiendo su postura a través de sus prendas. El próximo 12 de febrero lanzará ‘Dreamers’, su nueva colección de ropa. “Será la continuación de lo que se vio en ‘Juntos/Together’, viene con mensajes muy claros y rotundos”, destacó.