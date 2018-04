Trump condiciona reunión con presidente de Corea del Norte

Trump amenaza con abandonar la reunión con Kim Jong-Un si no logra beneficios

PALM BEACH, Florida (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que espera que una cumbre sin precedentes con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, sea un éxito luego de una reciente visita a Pyongyang del director de la CIA, Mike Pompeo, aunque advirtió que la dejará si cree que no dará frutos.

Trump dijo durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que su campaña de "máxima presión" sobre Corea del Norte continuará hasta que Pyongyang renuncie a sus armas nucleares.

También dijo que Washington está negociando la liberación de tres estadounidenses detenidos en Corea del Norte y que hay "una buena posibilidad de conseguirlo". No respondió a la pregunta de un periodista sobre si esa sería una condición para proceder con la cumbre.

"Espero tener una reunión muy exitosa (con Kim)", dijo Trump en Palm Beach, Florida.

"Si creo que es una reunión que no dará frutos, no vamos a ir", agregó. "Si la reunión cuando yo esté allí no da frutos, respetuosamente dejaré el encuentro", afirmó.

Trump dijo más temprano que Pompeo, uno de sus asesores de mayor confianza y su escogido como nuevo Secretario de Estado, formó una "buena relación" con Kim cuando se convirtió en el primer funcionario estadounidense que se sabe que se ha encontrado con el líder norcoreano.

Funcionarios estadounidenses dijeron que Pompeo se reunió con Kim cuando visitó Pyongyang durante Semana Santa, del 31 de marzo al 2 de abril, para establecer las bases de la cumbre, en la que Trump espera persuadir a Corea del Norte para que abandone el desarrollo de misiles nucleares capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

"Mike Pompeo se reunió con Kim Jong-Un en Corea del Norte", escribió Trump en Twitter más temprano. "La reunión fue muy bien y se formó una buena relación. Los detalles de la cumbre se están acordando ahora. La desnuclearización será algo grandioso para el mundo, pero también para Corea del Norte!", sostuvo.

Un funcionario de alto rango del Gobierno de Estados Unidos dijo que Pompeo trató el caso de los tres prisioneros estadounidenses con Kim en Corea del Norte y que Washington espera su liberación.