Ciudades de EU se preparan para la segunda Marcha de las Mujeres contra Trump

NUEVA YORK (AFP) -

Miles de manifestantes se preparan para participar el sábado en la segunda Marcha de las Mujeres en las calles de EU, un año después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Las organizadoras esperan movilizar votantes para las elecciones de medio mandato en noviembre próximo, en protestas previstas en más de 300 ciudades del país en las que también se verán reflejados los movimientos en contra del abuso sexual #MeToo y #Time'sUp.

El 21 de enero del 2017, un día después de la investidura de Trump, más de 3 millones de personas participaron en el movimiento en todo el país para expresar su oposición al presidente republicano.

La mayor manifestación tuvo lugar en Washington DC, la capital del país, donde un mar de mujeres -y varios hombres- vistiendo gorros de lana rosa con orejas conocidos como pussy hats paralizaron el centro del gobierno.

Los gorros tejidos se convirtieron en símbolo de oposición a Trump en un juego de palabras tras sus declaraciones de que podía "agarrar" a las mujeres que deseaba con impunidad.

"En 2018, debemos transformar nuestro trabajo en acciones antes de las elecciones de medio mandato", dijo Tamika Mallory, copresidenta del movimiento.

Join us January 21st in Las Vegas for the official Women’s March anniversary event kicking off our year-long #PowerToThePolls campaign to win in 2018! Get info, register, donate, or find a sister event near you: https://t.co/yekbsBO95T pic.twitter.com/9ODxmdwXiR