La lucha para evitar la parálisis del gobierno de EU pasa al Senado

WASHINGTON (AFP) -

La lucha para evitar una inminente parálisis del gobierno de Estados Unidos se trasladó este viernes al Senado, donde la oposición Demócrata, enfurecida por el colapso de las negociaciones sobre inmigración, prometió bloquear un proyecto de ley de financiamiento provisional.

Con el gobierno federal listo para quedarse sin dinero este viernes a la medianoche, en la víspera del primer aniversario de la toma de posesión del presidente Donald Trump, el Senado tiene apenas unas horas para pronunciarse sobre el texto.

La Cámara de Representantes votó el jueves por la noche una extensión de cuatro semanas del presupuesto, hasta el 16 de febrero, por 230 votos contra 197.

Pero las perspectivas parecen sombrías en el Senado, donde los demócratas, ansiosos por aprovechar los acuerdos presupuestarios para resolver el tema migratorio, tenían la intención de derribarlo.

"La ley de presupuesto del gobierno fue aprobada la noche pasada en la Cámara de Representantes. Ahora se necesita a los demócratas para que se apruebe en el Senado -pero ellos quieren inmigración ilegal y fronteras débiles", tuiteó Trump este viernes por la mañana.

"¿Va a haber un 'shutdown'?", se preguntó, haciendo referencia al cierre de gran numero de agencias federales en caso de que el proyecto de presupuesto no reciba la luz verde del Senado.

La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió no viajar a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, por el fin de semana, y permanecer en Washington a causa de la inminencia de un cierre del gobierno federal.

Se trataría del primer "shutdown" (cierre del gobierno) desde octubre de 2013, cuando 800,000 funcionarios se encontraron en paro técnico durante más de dos semanas.

"Necesitamos más victorias republicanas en 2018", especialmente en las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre próximo, concluyó Trump.

El jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que si no se llega a un acuerdo para este viernes por la noche, debería haber una medida de financiamiento a más corto plazo que "le daría al presidente unos días para sentarse a la mesa".

Mitch McConnell, líder republicano de la mayoría en el Senado, dijo que el proyecto de ley de la Cámara prevé cuatro semanas de financiación, suficientes para permitir que las conversaciones continúen "sin echar al gobierno al caos sin ninguna razón".

Schumer quiere "retener a todo el país como rehén", dijo McConnell.

Para Schumer, sin embargo, McConnell "busca desviar la culpa, pero simplemente no funcionará".

El presidente de la Cámara, el republicano Paul Ryan, llamó a Schumer a evitar un cierre del gobierno, diciendo: "Es arriesgado. Es imprudente. Y está mal".

Trump comenzó el jueves a sumarse al caos que se apodera de Washington, sopesando las intensas maniobras republicanas destinadas a evitar una debacle de financiamiento, que sería políticamente embarazosa.

En el caso de un fracaso de las negociaciones, empleados de agencias y oficinas federales consideradas no esenciales recibirán la orden de quedarse en casa hasta que un presupuesto sea aprobado.

Oficinas centrales como la Casa Blanca, el Congreso, el Departamento de Estado y el Pentágono permanecerán operacionales, aunque con sus plantas reducidas.

Los militares deberán presentarse a trabajar, pero la tropa -incluyendo la que está en áreas de combate- muy posiblemente no cobrará por esos días.

El juego de distribución de culpas ya ha comenzado, y cada partido señala a sus adversarios por el fracaso en conseguir un acuerdo.

"Monedas de cambio"

En diciembre, el Congreso ya se encontró en esta misma situación y a último minuto los dos partidos hilvanaron un frágil acuerdo para extender el presupuesto hasta el 20 de enero.

Pero para un nuevo acuerdo -temporario o permanente- los demócratas insisten en que la normativa incluya una solución para centenas de miles de inmigrantes que llegaron al país siendo niños y regularizaron su situación mediante el programa DACA, suspendido por Trump en septiembre pasado.

En la mañana de este viernes, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, recurrió a Twitter para acusar a los demócratas de "tomar como rehenes un presupuesto para el gobierno y un presupuesto para nuestras tropas".

Los demócratas "están tratando a nuestros hombres y mujeres en uniforme como monedas de cambio", apuntó.

