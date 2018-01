Trump: 12 polémicas que ilustran su primer año como presidente de EU

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El presidente de Estados Unidos Donald Trump cumple este sábado un año al frente de la Casa Blanca. Doce meses en los que protagonizó múltiples controversias cobijadas bajo el lema de su gobierno ‘Make America great again’.

Expansión realizó el recuento de una docena de polémicas que el magnate neoyorquino orquestó desde Washington en los últimos 365 días, las cuales definen el hilo conductor de las relaciones entre su gobierno y el resto del mundo.

1. El muro

El presidente Enrique Peña Nieto canceló una reunión con Trump programada para el 31 de enero, luego de que el estadounidense amenazara con cancelar el encuentro si México se negaba a pagar un muro en la frontera común. El neoyorquino mantuvo sus amenazas sobre el muro fronterizo a pesar de que incluso existió un ‘pacto de silencio’ entre ambos gobiernos sobre el tema.

