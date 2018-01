Trump invita a Macron para su primera visita oficial de Estado

ESTADOS UNIDOS (CNN) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a su par francés Emmanuel Macron a la Casa Blanca este año, en una fecha aún no precisada, dijo el martes a la AFP un alto funcionario estadounidense.

Macron será protagonista de la primera "visita de Estado" organizada por el mandatario estadounidense desde su llegada al gobierno hace un año.

La Casa Blanca le dijo a CNN: "No tenemos un anuncio que hacer en este momento". La oficina no devolvió la solicitud de comentario de CNN.

La Casa Blanca ha recibido a numerosos líderes mundiales en el primer año de la administración Trump, pero ninguno fue una visita oficial de estado con todos los símbolos, pompa, circunstancia y una cena de Estado brillante.

Trump es el primer presidente en décadas que no realiza una visita de estado durante su primer año en el cargo. La Casa Blanca ha dicho que no hay una razón particular para la demora.

El propio Trump ha sido agasajado a lo grande en todo el mundo, desde un elaborado baile de espadas en la capital saudí, Riyadh, hasta un íntimo tour por el crepúsculo de la Ciudad Prohibida en Beijing.

En julio, Trump fue el invitado de honor de Macron en el Día de la Bastilla , donde pasó horas inspeccionando un desfile de tropas, tanques y aviones que descendían a los Campos Elíseos.

El viaje también incluyó a Trump que complementó polémicamente la figura de la esposa de Macron, aunque las fotos mostraron que los Trump y los Macrons parecen divertirse, incluso compartiendo una comida juntos en lo alto de la Torre Eiffel.

