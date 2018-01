Sin muro con México no hay reforma migratoria, afirma Trump

WASHINGTON (EFE) -

El presidente de EU, Donald Trump, advirtió este martes a los demócratas, a cuyo líder en el Senado -Chuck Schumer- llamó "llorón", que si no apoyan partidas presupuestarias para construir el muro con México, los republicanos tampoco aprobarán una reforma migratoria para los "soñadores".

"El llorón Chuck Schumer lo entiende perfectamente, especialmente tras su humillante derrota, que si no hay muro, no hay DACA", dijo Trump en un mensaje publicado en Twitter.

Cryin’ Chuck Schumer fully understands, especially after his humiliating defeat, that if there is no Wall, there is no DACA. We must have safety and security, together with a strong Military, for our great people!