Mujeres fueron acosadas en exclusiva gala benéfica solo para hombres en Londres

Una investigación de 'Financial Times' provocó una estampida de patrocinadores y beneficiarios del acto caritativo, en el que se han recolectado 28 mdd para causas caritativas en los últimos 33 años.

LONDRES (Reuters) -

Mujeres contratadas como anfitrionas de empresarios y políticos en una gala -exclusiva para hombres- cuyo objetivo era recaudar fondos de beneficencia en Londres fueron tocadas en forma indebida, sometidas a comentarios lascivos y acosadas sexualmente en el reservado evento, publicó este miércoles el diario Financial Times.

En momentos de intenso debate público sobre el acoso sexual en el trabajo, el reporte provocó una reacción inmediata contra la organización caritativa Presidents Club, y un gran patrocinador corporativo y un prominente beneficiario cortaron sus vínculos con la entidad.

The Financial Times publicó que la gala de recaudación de fondos del Presidents Club ha sido un evento anual en el calendario social de Londres durante años, al que asistían magnates inmobiliarios, banqueros, políticos y otros hombres poderosos. El fondo benéfico no pudo ser contactado de inmediato para emitir comentarios.

El diario envió a dos personas encubiertas para trabajar en el evento realizado la semana pasada en el Hotel Dorchester, en la prestigiosa Park Lane, al que asistieron unos 360 empresarios, banqueros y políticos. Unas 130 mujeres fueron contratadas para trabajar como anfitrionas en el evento.

Según el artículo periodístico, a las anfitrionas se les pidió que vistieran vestidos negros muy cortos con ropa interior que combinara y zapatos de tacon alto "sexys" antes de hacerlas desfilar ante los vítores de los asistentes.

Agregó que se les hizo firmar un acuerdo de confidencialidad de cinco páginas sobre el evento, aunque no se les entregó copia.

La reportera del Financial Times Madison Marriage narró la cena: "me manosearon en varias ocasiones, y sé que muchas otras mujeres explicaron que les había ocurrido lo mismo".

El Financial Times dijo que el Presidents Club tiene dos presidentes, el desarrollador inmobiliario de Londres Bruce Ritchie y el empresario en bienes de lujo David Meller, que también administra una cadena de escuelas y es un miembro no ejecutivo del directorio en el Ministerio de Educación.

Reuters contactó a la empresa Residential Land de Ritchie, a la compañía de bienes de lujo Meller Designs de Meller y a su grupo educacional para solicitar comentarios sobre el artículo de Financial Times, pero nadie estuvo disponible para hablar al respecto.

El artículo sostiene que muchas de las anfitrionas fueron sujetas a caricias, toqueteos, intentos de besarlas, comentarios lascivos y solicitudes de reunirse con invitados en habitaciones del hotel.

Algunas dijeron que algunos asistentes las tocaron debajo de la falda, según el artículo, y una se quejó que uno de los invitados le había mostrado el pene.

"¿Es esto lo que exigen estos hombres para donar a causas caritativas? Completamente espantoso y vergonzoso", publicó en Twitter Yvette Cooper, una prominente miembro del Parlamento y exministra del opositor Partido Laborista.

La investigación del diario provocó una estampida de patrocinadores y beneficiarios del acto caritativo, en el que se han recolectado 20 millones de libras (28.3 de dólares) para causas caritativas en los últimos 33 años, de acuerdo con AFP.

Así, el Hospital Infantil Great Ormond Street anunció que devolverá todos los donativos que ha recibido de The Presidents Club a lo largo de los años por "la naturaleza totalmente inaceptable" de la cena.

Entre los premios a subasta en la cena, estaba un almuerzo con el ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, y tomar el té con el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, según el Financial Times.

Las mujeres tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad antes de empezar la cena, tienen que dejar sus teléfonos celulares y se les ordenó llevar ropa interior negra.

Además, el empresario David Meller fue cesado de una comisión del ministerio de Educación por ser uno de los dirigentes de The Presidents Club, si bien él no fue uno de los que los cometieron los acosos, informó AFP.

"El ministerio de Educación considera claramente que es inaceptable", dijo la secretaria de Estado Anne Milton en el Parlamento. "Hay una asociación entre gente rica y opulenta y esta conducta", añadió.

La primera ministra Theresa May estimó que la salida de Meller, presidente de una empresa de bienes de lujo, "es la decisión correcta", dijo un portavoz suyo.

Además, a la cena asistió Nadhim Zahawi, secretario de Estado de Familias e Infancia, que, según el portavoz de May, "se sintió incómodo, y se fue en cuanto entraron las mujeres".