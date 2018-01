Trump llega a Davos para ser el mejor "vendedor" de Estados Unidos

DAVOS (AFP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este jueves al Foro de Davos para vender las bondades de su política ante la élite mundial y mantuvo reuniones con sus aliados tradicionales, Israel y Reino Unido.

Un año después de su acceso a la Casa Blanca, Trump llegó al Foro Económico Mundial sonriente e hizo una entrada triunfal al centro de congresos de la estación de esquí, donde le esperaban un nutrido grupo de curiosos con teléfonos móviles para hacerle fotos.

"Serán dos días muy emocionantes", dijo Trump, quien el viernes por la tarde expondrá sus posiciones y su política 'America First' ('Estados Unidos primero') ante un auditorio en principio hostil al proteccionismo que profesa.

Will soon be heading to Davos, Switzerland, to tell the world how great America is and is doing. Our economy is now booming and with all I am doing, will only get better...Our country is finally WINNING again!