El magnate de los casinos Wynn es acusado de conducta sexual inapropiada

NUEVA YORK (AFP) -

Docenas de personas acusaron al millonario de los casinos de Las Vegas, Steve Wynn, de mantener durante décadas una conducta inapropiada, con acusaciones de presuntas presiones sexuales al personal, reportó este viernes el Wall Street Journal.

Este informe explosivo, para el que el diario contactó a más de 150 personas que trabajan o han trabajado para Wynn, es la primera vez que el asunto del acoso en Estados Unidos se centra en un presidente ejecutivo y fundador de una empresa pública, cuyas acciones se desplomaron 7.8% después de su publicación.

Steve Wynn, one of the most powerful men in Las Vegas, pressured employees to perform sex acts, according to people interviewed by the Journal.https://t.co/vRrvayP5dl