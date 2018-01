Mark Ruffalo y otros famosos darán un "Estado de la Unión" alterno al de Trump

WASHINGTON (EFE) -

Un grupo de estrellas de Hollywood protagonizará un evento paralelo al discurso sobre el Estado de la Unión que dará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo martes, informó este viernes el actor Mark Ruffalo en su cuenta de Twitter.

El acontecimiento, bautizado como "El discurso popular del Estado de la Unión", acogerá también a figuras como el director Michael Moore, las actrices Whoopi Goldberg, Rosie Perez y Cynthia Nixon y los cantantes Andra Day y Common, además del propio Ruffalo.

La versión "populista" del tradicional discurso tendrá lugar en Nueva York, según dijo el actor a la revista People, y está programada para el lunes por la noche, antes de la intervención de Trump ante el Congreso.

Según incidió, "será un mejor reflejo del estado de nuestra Unión, basado en un punto de vista más populista, basado en el punto de vista de la gente".

"Es más importante porque tenemos un presidente que tiene dificultades con la verdad, que tiene una agenda radical y divisiva y que gasta una enorme cantidad de tiempo centrándose en lo negativo, la desesperanza y la desesperación", apuntó Ruffalo.

En su cuenta de Twitter, la estrella dijo estar "emocionado" ante el acontecimiento del 29 de enero, y lo calificó como una "celebración del movimiento de la resistencia" contra Trump.

I’m excited to be part of #PeoplesSOTU on Jan. 29 in NYC to celebrate the #ResistanceMovement and chart a path to victory in 2018! https://t.co/tCP2IUbuJH With @WSUCampaign @MoveOn @StandUpAmerica @WhoopiGoldberg @MMFlint @common @AndraDayMusic and more! #VOTE2018