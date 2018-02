Trump y el Congreso hacen público un documento que cuestiona al FBI

WASHINGTON, EU (AFP) -

El Congreso estadounidense hizo público este viernes un controvertido memorando de inteligencia que cuestiona la integridad del FBI y de funcionarios del Departamento de Justicia, en un gesto de alto voltaje político para un escenario ya marcado por la tensión.

La autorización para divulgar ese polémico informe había sido anunciada poco antes por el presidente Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca.

"Lo que está ocurriendo en nuestro país es una desgracia. (El documento) ha sido desclasificado y enviado al Congreso, y ahora veremos qué pasa. Mucha gente debería sentir vergüenza, o aún algo peor", dijo el presidente.

La acusación es sumamente inhabitual de parte de un presidente estadounidense, que por lo general intentan preservar la imagen de todas las instituciones del Estado.

El memorando fue redactado por el titular del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Devin Nunes, y alega que el FBI cometió abusos en la aplicación del mecanismo de interceptación y vigilancia del equipo de campaña de Trump en 2016.

De acuerdo con la visión de Nunes, el FBI se basó en informaciones emanadas del partido Demócrata para interceptar conversaciones de un auxiliar de la campaña de Trump, Carter Page.

El sucesor de Barack Obama está sin embargo determinado a probar que hay elementos en el poder judicial que pretenden perjudicarlo a través de la investigación sobre una eventual colusión entre su campaña presidencial de 2016 y Rusia, una acusación formulada inicialmente por el FBI y continuada por el fiscal especial Robert Mueller.

La narrativa defendida por Nunes dibuja al FBI y al Departamento de Justicia como entidades profundamente politizadas, con un fuerte sentimiento anti Trump y contra el partido Republicano.

El pedido de Nunes a la Casa Blanca para tornar público el documento desató de inmediato una tempestad política, al punto que el propio FBI pidió públicamente que el memorando fuera mantenido en reserva.

El centro neurálgico de la crisis está en la investigación independiente conducida por Mueller sobre la alegada colusión entre el comité de campaña de Trump y funcionarios rusos.

Mueller -quien fue director del FBI durante una década- conduce esa investigación en la más absoluta reserva, pero indicios sugieren que las pesquisas están cada vez más cerca del presidente, quien hace una semana dijo que no tendría problemas en ser entrevistado.

Instantes después de que el controvertido documento se hiciera público, 10 legisladores del Partido Demócrata enviaron una dura carta a Trump advirtiéndole que una tentativa de bloquear esa investigación conducirá a una "crisis constitucional".

"Estamos alarmados por reportes de que usted pretende utilizar ese deficiente documento como pretexto para despedir al Fiscal General Adjunto, Rod Rosenstein, en un esfuerzo para corromper o impedir la investigación del Fiscal Especial Mueller", escribieron.

Tal hecho, añadieron, sería considerado una "tentativa de obstruir la justicia" en el caso de las investigaciones sobre el rol de Rusia en las elecciones.

"El despido de Rosenstein, funcionario del Departamento de Justicia o de Robert Mueller podrá resultar en una crisis constitucional", advirtieron.

El director del FBI, Chris Wray sugirió este viernes a sus agentes ignorar el ataque y prometió defenderlos.

"Hablar es fácil, el trabajo que ustedes hacen es lo que perdurará", dijo Wray a sus 35,000 funcionarios en una comunicación interna.

En una iniciativa sin precedentes, el presidente de la Asociación de Agentes del FBI (BIAA), Thomas O'Connor, emitió una nota pública donde aseguró que sus colegas "no permitieron ni permitirán" que la "política partidaria" les "distraiga" de cumplir con su trabajo.

Ya a primera hora de este viernes Trump había arremetido con furia contra el FBI y su propio Departamento de Justicia, al acusar a su dirección de parcialidad política.

Trump aseguró que "los más altos responsables e investigadores del FBI y del Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso de investigación a favor de los demócratas y contra los republicanos".

"Esto habría sido impensable hace poco tiempo", añadió, elogiando sin embargo el trabajo de los agentes, que son "fantásticos". Jerárquicamente, el FBI depende del Departamento de Justicia.

Esta dramática agudización de la crisis política ocurre apenas pocos días después de que el propio Trump formulara, durante su discurso sobre el estado de la Unión, un llamado a la unidad nacional.

"El único fin del documento republicano es proteger a la Casa Blanca y al presidente", señalaron los legisladores demócratas.

"¿Esto es todo?", respondió a su vez en Twitter el exdirector del FBI James Comey, tras destacar que no había en el texto pruebas contundentes, mientras numerosos legisladores favorables a Trump utilizaban la nota para desacreditar el trabajo del fiscal Mueller.

That’s it? Dishonest and misleading memo wrecked the House intel committee, destroyed trust with Intelligence Community, damaged relationship with FISA court, and inexcusably exposed classified investigation of an American citizen. For what? DOJ & FBI must keep doing their jobs.