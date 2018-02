Trump quiere un desfile militar para mostrar el poderío estadounidense

WASHINGTON (AFP) -

El presidente Donald Trump pidió realizar un desfile militar para mostrar el poderío estadounidense y subrayar su papel como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dijo la Casa Blanca este martes.

El mandatario, que ha jugado con la idea de un desfile en Washington desde antes de asumir la presidencia, realizó el pedido a los mandos.

"El presidente Trump apoya incondicionalmente a los militares que arriesgan su vida todos los días para mantener la seguridad del país. Pidió al Departamento de Defensa que busque una fecha para que todos los estadounidenses puedan celebrar su aprecio" por los militares, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

El Pentágono confirmó que está "en proceso de determinar detalles específicos" sobre la parada.

La petición de Trump, dada a conocer primero por el diario The Washington Post, levantó una ola de comparaciones con gobiernos autocráticos.

"¡Qué forma más absurda de malgastar dinero! Trump parece más un dictador que un presidente. Los estadounidense se merecen algo mejor", se quejó el congresista demócrata Jim McGovern.

First @realDonaldTrump says anyone who doesn't clap at his speech is treasonous & now demands our men and women in uniform give him a military parade.



What an absurd waste of money! Trump acts more like dictator than president. Americans deserve better.https://t.co/BlBTW8XkEh